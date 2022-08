Carregar reprodutor de áudio

Em meio a rumores de compra da Sauber pela Audi para viabilizar a entrada da marca alemã na Fórmula 1 em 2026, o CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, confirmou em entrevista à Reuters que a parceria da montadora italiana com a equipe suíça foi renovada por mais um ano, até o fim de 2023.

O nome da Alfa voltou à F1 em 2019 como parte de uma parceria com a Sauber, com um patrocínio máster e um cruzamento técnico, algo que a montadora classifica como "o melhor retorno de investimento do mundo".

E essa parceria sempre passa por uma revisão anual com base em resultados apresentados ao longo do ano. A de 2022 parece ter agradado a montadora, com Imparato anunciando em entrevista a renovação do acordo.

"Assinei a renovação para 2023 nesta manhã", disse. "Todo ano, em julho, revisamos a situação. Se no futuro vemos que não temos mais interesse [na F1] ou que não temos o retorno de investimento, veremos o que fazer. Mas tudo será feito de modo correto".

A equipe se recusou a comentar sobre o anúncio. O acordo com a Sauber deu à Alfa Romeo reconhecimento de marca e branding sem a carga financeira de outras montadoras do grid, como Mercedes e Ferrari, algo que Imparato chamou de "governança dual" em entrevistas recentes.

A Alfa vive uma crescente neste ano, se recuperando após três anos difíceis, podendo lutar frequentemente por pontos. A equipe suíça é a sexta no Mundial de Construtores, fazendo quase que o quádruplo de pontos que no ano passado todo.

A Sauber tem seu nome ligado a uma possível compra da equipe pela Audi para entrar na F1, mas Imparato disse recentemente que não se preocupa com o interesse da marca pela equipe.

"Todos os anos teremos esse momento de decidir sobre o próximo. Não tenho interesse em um compromisso de longo prazo, cinco anos e mais. Então, para deixar claro, negociações sobre motores, parcerias e mais é liderado por Vasseur, tendo em mente os melhores interesses da Sauber".

