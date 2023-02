Equipes querem triplicar valor de entrada da Andretti na F1

Carregar reprodutor de áudio

Fontes consultadas pelo Motorsport.com sugerem que as dez equipes atuais da Fórmula 1 desejam que a taxa de anti-diluição suba para pelo menos 600 milhões de dólares. Além disso, um diretor da equipe indicou que era o número mais baixo mencionado e que poderia ser maior.

Se um acordo for alcançado, a nova figura poderá forçar Michael Andretti a reconsiderar seus planos de entrar com a marca Cadillac da General Motors, que foram projetados com base no número atual. Andretti ainda tem a opção de comprar uma equipe existente, depois de ter sido rejeitada anteriormente por Sauber e outros.

Curiosamente, o possível aumento na taxa de entrada ocorre exatamente quando se sabe que os chefes da Red Bull estão considerando o futuro da Alphatauri, com opções que incluem colocá -lo à venda ou conservá -lo e movê -lo para o Reino Unido.

Sabe-se que Andretti estava interessado na compra da equipe italiana no passado e essas conversas poderiam ser retomadas agora. É provável que o preço do Red Bull esteja bem acima de 600 milhões de dólares que possam custar uma nova entrada, mas Andretti teria um bom ponto de partida com a fábrica de Faenza e o Departamento de Aerodinâmica do Reino Unido e não compensaria seus rivais.

A taxa de anti-distribuição original de 200 milhões de dólares foi acordada como parte do Pacto de Concórdia, que foi assinado em agosto de 2020 e cobre as temporadas de 2021 a 2025. Garante um único pagamento de 20 milhões de dólares de qualquer novo participante a cada uma das 10 equipes existentes.

Destina-se a cancelar a perda potencial de dinheiro do prêmio para as equipes atuais com base em que um recém -chegado poderia ter entrado em 2022 e, assim, tomou uma parte do fundo de prêmios total nas últimas quatro temporadas do Pacto.

Depois de falhar em sua tentativa de entrar na F1 comprando uma equipe existente, Andretti mudou seu foco para começar do zero e entrar como uma nova equipe. Assim, ele está disposto a pagar 200 milhões de dólares e entrar em 2025, o último ano do contrato atual.

A FIA abriu formalmente as portas para os novos participantes em janeiro, quando anunciou uma chamada para demonstrações de interesse para participar de 2025, 2026 ou 2027, como a primeira etapa do processo. Acredita-se que três equipes possíveis deram esse passo, com Andretti acompanhado por Hitech e Panthera Asia.

A taxa de anti-diluição só será relevante se um possível equipamento exceder todos os controles e for provisoriamente aceito pela FIA. Se isso ocorrer, ele se tornará um ponto importante de debate porque, como a candidatura de Andretti cobrou impulso no ano passado, as equipes existentes deixaram claro que acreditavam que a taxa atual de 200 milhões de dólares não era mais suficiente.

O número foi acordado em 2020, em Pandemia Covid completa, com o final da temporada F1 recentemente iniciado e as corridas realizadas sem espectadores.

Naquela época, várias equipes estavam sob forte pressão financeira, e havia o verdadeiro medo de que alguns pudessem ser perdidos e alguns buscavam ativamente novos compradores ou investidores. A venda da Williams para Dorilton em agosto daquele ano também criou um número aproximado do valor de uma equipe na época.

Nos últimos três anos, a situação mudou radicalmente, uma vez que o limite de custo reduziu as despesas e os juros arrecadados pelo desejo de sobreviver contribuiu para aumentar a receita do equipamento, todos agora em uma situação confortável, e alguns têm rejeitado possíveis compradores. O valor das equipes atuais aumentou dramaticamente e desconfia do impacto que um décimo primeiro participante poderia ter.

Publicamente, a linha comum dos líderes da equipe é que eles confiam que a FIA e a F1 realizam um processo de entrada justa e determinam se alguma das ofertas é viável e sublinhe que qualquer novo participante deve contribuir com algo para o campeonato.

No entanto, embora a candidatura da Andretti tenha sido reforçada pelo anúncio de uma aliança entre a GM e o Cadillac, em portas fechadas, as equipes rivais permanecem determinadas a manter o grid com 20 carros, e o apoio do fabricante dos EUA foi visto como só fornecedor de nome.

A partir de 2026, haverá um novo Pacto de Concórdia com uma taxa de anti-distribuição inevitavelmente muito maior, o que explica por que Andretti deseja entrar em 2025 e, assim, executar uma temporada com a fórmula motora atual.

No entanto, as equipes existentes querem alterar o dinheiro a ser pago para entrar, que está definido no contrato atual, embora o processo de oferta de entrada já tenha sido lançado. Existe um procedimento para essa mudança, e as 10 equipes atuais e a organização da F1 teriam que concordar por unanimidade em aumentar a taxa. Após meses de debate, parece que a medida está prestes a ocorrer.

Embora Andretti tenha deixado claro que ele está disposto a pagar os 200 milhões de dólares, ele continua sendo visto e agora há a expectativa de como ele e seus investidores reagirão se forem apresentados um número mais alto. Pode até haver um desafio legal para essa mudança, que poderia ser considerada uma barreira de entrada.

A taxa está tecnicamente relacionada à potencial perda de prêmios em dinheiro, resultante da incorporação de um décimo primeiro equipamento, enquanto o equipamento existente o vincula ao valor potencial global de uma inscrição. Acredita -se que o número de 600 milhões de dólares reflita o acordo mais recente, a venda de Sauber à Audi, e é provável que seja um ponto de discórdia.

