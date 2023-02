Carregar reprodutor de áudio

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, não vê razão para ficar alarmado de forma desnecessária sobre a forma apresentada pela Red Bull nos testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

A Red Bull saiu dos testes de pré-temporada em Sakhir amplamente considerada como a equipe a ser batida, com o RB19 parecendo ser muito confiável e rápido nos stints curtos e longos. Mas enquanto o ritmo do time de Milton Keynes parecia ser uma má notícia para a Ferrari, que tem como alvo uma luta pela glória no mundial deste ano, Vasseur parece longe de estar alarmado com o que viu até agora.

Ele está convencido de que o foco da escuderia italiana no teste não estava em perseguir os tempos de classificação, pois concentrou muito o plano da equipe na avaliação de configuração. Além disso, Vasseur acredita que os tempos de teste podem ser especialmente enganosos no Bahrein, pois o fim de semana de corrida em comparação aos testes é muito diferente quando a concorrência começa.

"No geral, acho que podemos ficar felizes com o teste que fizemos", disse Vasseur à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, sobre seu resumo da pré-temporada. “Acho que, no geral, o carro parece bem em termos de desempenho, mas não sabemos sobre o nível de combustível dos outros."

“O mais importante foi digitalizar todo tipo de cenário no carro, porque você sabe que o recurso de [no teste] é completamente diferente da imagem da próxima semana. Não me lembro de quem fez o tempo mais rápido no ano passado no Bahrein, mas ele não estava na pole position para a corrida. E isso foi o mesmo dois anos atrás. ”

Questionado se o ritmo da Red Bull havia preocupado a Ferrari, Vasseur disse: “O que é verdade é que, em uma volta, você não pode julgar porque não sabe se eles estão correndo com 20/30/50 quilos, e eles não sabem se estamos em 20/30/50kg. Isso significa que é muito difícil fazer qualquer tipo de comparação."

“A única coisa que você pode julgar é quando está fazendo uma simulação de corrida. Porque você sabe que, se você não parar o carro e faz 55 voltas, isso significa que você começou com 110 kg. É o único [onde você sabe]."

“Do nosso lado, fizemos diferentes tentativas, com diferentes níveis de combustível. Algumas soluções estavam funcionando, outras um pouco menos. Temos que tirar o melhor proveito disso e fazer uma análise adequada. Mas, novamente, a corrida na próxima semana, mesmo entre o início e o final, será uma história diferente."

“O Bahrein, no final da corrida, a [temperatura] é muito baixa em termos de pista e a imagem será completamente diferente.”

Enquanto algumas das tentativas de corrida da Ferrari não pareceram competitivas, Vasseur disse que houve momentos em que o esquadrão tentou diferentes configurações que claramente não estavam corretas. Ele permaneceu firme em sua crença de que a Ferrari fez o que queria no teste e que qualquer obsessão sobre o que a Red Bull estava fazendo apenas serviria para prejudicar suas próprias chances.

"Não foi a mentalidade do teste", disse ele. “Se você iniciar o teste apenas para dar uma olhada no nível de desempenho da equipe adversária, estará morto, porque então reagirá e funcionará com base no quadro de horários. O mais importante é marcar as caixas que você precisa marcar e, honestamente, fizemos um bom trabalho. Você tem apenas três dias para digitalizar todas as opções para as configurações do carro e os itens de desenvolvimento."

Reação dos pilotos

Além dos tempos de volta da Ferrari parecendo um pouco à deriva da Red Bull, seus pilotos não ofereceram muito elogios ao novo SF-23. Charles Leclerc considerou que os esforços para melhorar a eficiência aerodinâmica tinham valido a pena para melhorar a velocidade em linha reta, mas sentiu que havia consequências com o carro não sendo tão forte nas curvas.

Embora isso pareça externamente sugerir que o progresso não havia sido tão grande quanto o esperado, Vasseur disse que era importante entender a mentalidade dos pilotos que sempre querem mais: "Se eles estivessem felizes, poderia ser um erro profissional", explicou ele. "O DNA do meu negócio é sempre tentar conseguir mais e fazer mais".

"Se eles estão completamente satisfeitos com o equilíbrio, exceto em quali quando você tem uma classificação, isso significa que em testes eles não estão acelerando o suficiente. Com certeza eles estão exigindo mais aderência em geral, mas essa é a mentalidade do negócio."

“Mas, novamente, você não conhece os outros: sobre o modo do motor, sobre o nível de combustível e assim por diante. É muito difícil ter uma imagem clara. ”

