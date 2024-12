O ex-comissário da Fórmula 1, Tim Mayer, acusou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em uma série de alegações. Mayer, que foi demitido esta semana por Ben Sulayem, afirmou que o presidente "se envolveu diretamente na divulgação de suas opiniões" dentro da organização.

Um painel de comissários é designado para cada corrida e representa um corpo independente de oficiais para supervisionar a corrida, no entanto, Mayer diz que Ben Sulayem transmitiu suas opiniões "não diretamente aos comissários, mas por meio de sua equipe".

Mayer também revelou que a polêmica decisão de punir os pilotos por xingamentos também partiu do presidente da FIA. Max Verstappen recebeu uma punição de serviço comunitário por xingamentos no GP de Singapura, enquanto Charles Leclerc foi multado, no GP do México, também por palavrões, mas em 10 mil euros, metade dos quais foi suspensa.

Mayer disse à BBC Sport: "A opinião dele [Ben Sulayem] de que os pilotos precisam ser penalizados por xingamentos - essa é a opinião dele e o que aconteceu desde então reflete isso".

Mayer acrescentou: "Há momentos em que ele se envolveu diretamente na divulgação de suas opiniões. Não diretamente com os comissários, mas por meio de sua equipe".

"Parte do trabalho dos comissários é fazer cumprir as normas da FIA sobre as regras".

Steven Kalifowitz, CMO da Crypto, Tim Mayer, diretor do Comitê de Competição Automobilística dos Estados Unidos, e Jalen Ramsey, cornerback do Miami Dolphins, no pódio para a entrega dos troféus Foto de: Mark Sutton

"Tecnicamente, os palavrões são proibidos, portanto, não são injustos. Se é sensato perseguirmos os motoristas por palavrões leves é outra questão".

"A maioria dos pilotos, o inglês é seu segundo, terceiro ou quarto idioma, e todas as crianças que andam de kart no mundo, essas são as primeiras palavras que aprendem em inglês. Há outras maneiras de lidar com esse tipo de coisa, a menos que seu desejo seja flexionar os músculos [estabelecer poder]".

A acusação de Mayer é extremamente grave depois que Ben Sulayem foi submetido a uma investigação interna sobre o resultado do GP da Arábia Saudita de 2023.

Uma fonte alegou que Ben Sulayem supostamente interveio para anular uma penalidade pós-corrida emitida para Fernando Alonso, que havia recebido uma penalidade de tempo de 10 segundos por terem mexido em seu carro nos boxes, enquanto cumpria uma penalidade de cinco segundos que havia recebido no início da corrida.

Alonso, que inicialmente recebeu uma penalidade por estar fora de posição no grid, teve seu carro tocado por um macaco traseiro quando entrou para cumprir a sanção.

Em março deste ano, outra fonte alegou que Ben Sulayem ligou para o xeque Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa - o vice-presidente de esportes da FIA para a região do Oriente Médio e Norte da África, que estava na corrida em caráter oficial - e expressou sua opinião de que a penalidade deveria ser retirada.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisoriamente na 3ª posição, com o troféu Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A punição de 10 segundos foi de fato cancelada e Alonso pôde manter seu terceiro lugar. Depois de uma revisão por seu próprio painel, a FIA disse que não havia provas para apoiar a acusação e Ben Sulayem foi inocentado pelo Comitê de Ética da organização.

Demitido por mensagem de texto

Mayer, que trabalhou para a Federação por 15 anos, contou que soube de sua demissão por mensagem de texto enviada por um dos assistentes de Ben Sulayem na terça-feira.

Ele disse: "Para uma federação que depende de voluntários, demitir por mensagem de texto alguém que fez uma contribuição significativa não cai bem para administração da federação".

Falando sobre o motivo de sua demissão, Mayer acredita que foi porque Ben Sulayem "se ofendeu" após uma apelação feita pelos chefes do Circuito das Américas (COTA) depois de uma invasão da pista por torcedores.

Mayer supervisionou o direito de apelação para os organizadores do GP dos Estados Unidos depois que eles foram multados em 500 mil euros, com 350 mil euros suspensos, depois que espectadores invadiram a pista após a corrida em outubro.

Mayer estava trabalhando em sua outra função como organizador esportivo e vinha tentando fazer com que a punição oficial fosse reformulada para remover qualquer sugestão de negligência por parte do COTA.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, o restante da equipe no início do Sprint Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ele foi imediatamente excluído do painel de comissários do GP de São Paulo antes de ser demitido esta semana, citando como Ben Sulayem sentiu que a apelação era "um ataque pessoal".

Mayer disse: "A razão oficial que será dada é que eles sentiram que havia um conflito de interesses com a FIA, pois eu havia liderado o direito de revisão em minha função de organizador".

"Mas não foi por isso que fui demitido. Ser um organizador é uma função que eu desempenhei, beneficiando a FIA, por mais de 12 anos. Isso não é novidade".

"Apesar de o assunto ter sido resolvido de forma tranquila e amigável, ele ainda está chateado e decidiu me demitir. Depois de 15 anos dedicando meu tempo como comissário, uma década ensinando outros comissários e centenas de horas como voluntário em outras funções, recebi uma mensagem de texto de um de seus assistentes".

Ele acrescentou: "Não houve intenção de tentar causar problemas com a FIA e eu continuarei como organizador esportivo dos três GPs dos EUA. Esse foi um ponto tão insignificante que é desconcertante que alguém tenha se ofendido tanto".

As saídas da FIA estão se acumulando

Sua saída ocorre depois que Janette Tan foi inexplicavelmente removida de sua função de vice-diretora de corrida da Fórmula 2.

As saídas de Mayer e Tan se somam a uma lista de saídas do corpo diretivo da F1. O ex-diretor de provas da F1, Niels Wittich, e o executivo de compliance da FIA, Paolo Basarri, também deixaram seus cargos recentemente.

No último ano, a organização perdeu o diretor esportivo Tim Nielsen, o diretor técnico Tim Goss, a diretora administrativa Natalie Robyn, a chefe da comissão para mulheres Deborah Mayer, o secretário geral de mobilidade Jacob Bangsgaard e o diretor de comunicações Luke Skipper.

Niels Wittich, diretor de corridas da FIA Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mayer está alarmado com a saída de Tan, já que ela estava preparada para assumir o lugar de Rui Marques, que substituiu Wittich como diretor de provas de F1 da FIA.

Isso significa que Marques agora supervisionará a F1 e a F2 no GP do Catar desta semana e na corrida da próxima semana em Abu Dhabi, bem como a corrida do F1 Academy.

Mayer disse: "Ela [Tan] é a epítome do tipo de pessoa que queremos trabalhando para a FIA, a melhor da próxima geração de diretores de provas. Não conheço as circunstâncias, mas é de se esperar que eles se esforcem muito para manter alguém com o caráter dela".

"Eu sei o quanto esses dois trabalhos são difíceis. Gosto muito do Rui, mas isso vai colocá-lo sob uma pressão incrível".

"Não há muitos diretores de provas da FIA de 'nível platina', que é o nível mais alto de certificação da FIA. Eu sou um deles. É muito trabalho e, se você estiver fazendo o trabalho direito, você acorda todos os dias com uma úlcera pensando em todas as coisas que precisa pensar".

"Eles não estão fazendo nenhum favor a si mesmos. Eles estão literalmente ficando sem pessoas para fazer esses trabalhos", conclui.

O Motorsport.com entrou em contato com a FIA para comentar o caso.

VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!