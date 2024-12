Charles Leclerc afirma que a alegação de Max Verstappen de que ele teria conquistado o título da Fórmula 1 de 2024 "ainda mais cedo" se estivesse correndo em uma McLaren ou Ferrari é "um exagero".

O piloto da Red Bull fez a observação horas depois de ter garantido o título deste ano em Las Vegas no último fim de semana, no contexto das dificuldades da RBR com seu carro, RB20, após seu início dominante.

Quando lhe perguntaram se ele também teria conquistado seu tetracampeonato consecutivo em 2024 se estivesse correndo pela McLaren - que tem proporcionado a oposição mais consistente à Red Bull desde que atualizou maciçamente seu carro MCL38 na corrida em Miami e dominou várias etapas de maneira semelhante à forma como a Red Bull abriu o ano - Verstappen respondeu: "Sim, até mesmo antes".

Ele acrescentou: "[Eu teria estado] mais à frente. [Com a Ferrari], praticamente a mesma coisa, eu acho. Com a Mercedes, não. Acho que teria sido mais complicado".

Os comentários de Verstappen foram pauta de perguntas para Leclerc, quando ele esteve na coletiva de imprensa pré-evento antes do GP do Catar deste fim de semana - a F1 saiu de Las Vegas e viajou pelo mundo para as duas últimas corridas da temporada de 2024 no Oriente Médio.

Leclerc afirmou que o holandês "é um piloto muito especial" e "acho que o que o torna especial é também a confiança que ele tem", com relação a seus comentários após a conquista do título.

"No entanto, acho que é muito difícil dizer algo assim sem saber realmente como é o carro", acrescentou.

"Ele é um piloto incrível, sem dúvida. Se ele teria conseguido ou não [na Ferrari de 2024], eu não sei como é a Red Bull, como é a McLaren, e ele não sabe como é a Ferrari".

"Portanto, talvez seja um pouco exagerado dizer algo assim".

Leclerc está atualmente 21 pontos de Lando Norris na classificação de pilotos, ambos atrás de Verstappen, mas ambas as equipes estão à frente a Red Bull no campeonato de construtores, com a Ferrari 24 pontos atrás da McLaren, faltando dois GPs completos e o sprint do Catar.

