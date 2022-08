Ex-F1 elege dupla 'improvável' para formar equipe dos sonhos

Carregar reprodutor de áudio

O ex-piloto de Fórmula 1, Marc Surer, presente em 82 corridas da categoria de 1979 até 1981 foi questionado sobre quais pilotos do grid atual escolheria para formar sua própria equipe de F1. A resposta? Uma combinação quase impossível devida a atual rivalidade presente, mas bastante potente: Max Verstappen e George Russell.

Ambos aos 24 anos de idade, Verstappen e Russell vivem momentos distintos na carreira, contudo, mostram ser grandes talentos da nova geração. Atual campeão mundial, o holandês chegou à maior categoria do automobilismo mundial aos 17 anos, ainda na então Toro Rosso. Pouco depois, foi promovido para a equipe titular, Red Bull, e há menos de 12 meses alcançou o objetivo principal.

The Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrate with Champagne on the podium Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Por outro lado, George Russell vive seu ano de estreia na Mercedes, após a não renovação da equipe com Valtteri Bottas. De promessa à realidade, o britânico vem entregando, mesmo nos piores momentos vividos em 2022, resultados consistentes e sólidos, justificando toda a expectativa que era colocada sobre ele quando ainda era um piloto da Williams e fazia 'milagres' muitas vezes com o pior carro do grid.

Questionado no podcast Beyond the grid sobre quais nomes escolheria para montar sua própria equipe, Surer optou pela dupla Verstappen e Russell - mesmo sabendo que é uma combinação improvável de se acontecer, visto a rivalidade e polaridade entre Mercedes e Red Bull.

"Você tem que dizer Max Verstappen", disse o homem de 70 anos. “Acho que no momento ele é o piloto mais rápido do pelotão. No passado ele cometeu alguns erros, agora ele é quase perfeito.”

"Acho que George Russell é o segundo piloto que vou escolher", disse ele. “Estou entre Norris e Russell, mas acho que Norris melhorou a cada ano [enquanto] Russell já impressionou em seu primeiro ano enquanto pilotava pela Williams.

“Ele tinha esse extra, agora ele pode provar. [Ele é] azarado que a Mercedes não está ganhando. Não se esqueça que ele é alto e mais pesado que os outros pilotos. Eu acho que ele pilota com uma pequena desvantagem e ainda assim, ele é fantástico.”

O ex-piloto ainda justificou porque não escolheu outros dois nomes que também são uma potência na categoria: o postulante ao título pela Ferrari, Charles Leclerc e o heptacampeão do mundo: Lewis Hamilton.

“Quando você emprega um Max Verstappen, você quer um piloto jovem ao lado dele e não um piloto velho”, explicou ele. “Sempre acho essa combinação muito chata se você tem dois pilotos estabelecidos e, para mim, Leclerc já é um piloto estabelecido. Ele já venceu corridas antes, então vou levar um jovem para pressionar Max.”

Sustentável, mais elétrico, sem MGU-H... TUDO o que você PRECISA saber dos motores da F1 de 2026 Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music