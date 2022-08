Carregar reprodutor de áudio

Após uma grande reforma de 80 milhões de euros, visando melhorar a segurança para retomar a realização das corridas de moto, o circuito de Spa-Francorchamps recebe a Fórmula 1 neste fim de semana pela primeira vez desde a conclusão das obras. E a Red Bull nos deu a primeira prévia de como os carros ficarão em um vídeo promocional para a 14ª etapa da temporada 2022.

As mudanças realizadas não alteraram o traçado da pista, mas focaram na mudança de perfil das barreiras de proteção na Raidillon e outros pontos da pista, além da adoção de brita em alguns setores. Para a performance dos carros, o principal diferencial foi o recapeamento de alguns pontos do circuito.

"Neste ano, Spa passou por algumas das maiores mudanças que já vimos desde que começamos a correr lá na era moderna da F1", disse Mario Isola, chefe de operações da Pirelli na F1. "Além do novo asfalto em cinco curvas, há brita em outras quatro, bem próximas da pista".

"Os pilotos terão que tomar mais cuidados com os limites de pista, devido à chance da brita ir parar no traçado. A natureza épica de Spa se mantém inalterada, com todos os desafios tradicionais que tornam o circuito tão emocionante ainda presentes".

Enquanto a maioria das equipes entenderão o impacto apenas a partir desta sexta-feira, surgiu nesta semana a informação de que a Red Bull já teve uma primeira prévia, na gravação de um material promocional divulgado nesta segunda. No vídeo, chamado "Do simulador à realidade", o time austríaco mostrou a preparação de Max Verstappen para o GP.

O vídeo mostra o holandês em alguns games alternativos no simulador antes da equipe finalmente completar algumas voltas a bordo do RB7, carro do bicampeonato de Sebastian Vettel. A gravação foi realizada mais cedo neste ano, já que as imagens mostram que as obras ao redor do circuito ainda não haviam sido concluídas, apenas as da pista.

Apesar de ser muito incomum que as equipes coloquem seus carros, mesmo históricos, em pistas do calendário atual, isso é permitido pelas regras. O regulamento desportivo da F1 determina que, para carros históricos como o RB7, as equipes são livres para fazerem testes à vontade, com apenas duas obrigações: notificar a FIA e utilizar pneus preparados pela Pirelli.

Apesar do uso de um carro tão antigo com pneus que não são os atuais não devem beneficiar tanto assim a Red Bull para o fim de semana, ter um contato com o novo asfalto antes dos demais também pode ter sua utilidade.

