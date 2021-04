O ex-piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert acredita que o ritmo de Max Verstappen pode manter o heptacampeão Lewis Hamilton motivado.

A disputa acirrada entre o Red Bull de Verstappen e a Mercedes de Hamilton no GP de abertura da temporada de 2021 da F1 deixou bastante gente empolgada. Para Herbert, a empolgação pode ir além: ter um piloto como o holandês no grid poderia motivar o heptacampeão a continuar na categoria máxima para além do vencimento do contrato de um ano com a montadora alemã.

"A motivação sempre foi uma grande parte, acho que para qualquer piloto do esporte", disse o britânico ao canal Sky Sports F1.

"Se você voltar para o ponto de vista da motivação, Max e Red Bull podem meio que fazer esse desafio durar uma temporada inteira, acho que ele [Hamilton] vai gostar. E isso trará esse fator de prazer de volta para ele também."

"Acho que alguém como o Max, ou talvez até o Charles, por exemplo, ou alguns dos mais novos, que podem ter aquela corrida roda a roda, que todos nós adorávamos no kart, talvez até na Fórmula Ford , por exemplo, e é algo que não víamos na Fórmula 1 há algum tempo."

"Acho que há potencial para que isso aconteça este ano."

Questionado sobre a possibilidade de uma competição mais equilibrada entre Red Bull e Mercedes, Herbert acredita que apesar do bom desempenho apresentado pela equipe austríaca no Bahrein, o ritmo deve constante para poder lutar de igual com a montadora alemã, que apresentou boas atuações na maioria das corridas das ultimas temporadas.

"Ainda vai ter um pouco daquela velocidade crua e a capacidade de não apenas ser bom no Bahrein, mas ser bom em todas as outras corridas que vierem em seu caminho. Isso é o que a Mercedes tem sido capaz de fazer nas últimas boas temporadas", disse.

De todo modo, o ex-piloto e comentarista da Sky Sports F1 está confiante de que a campanha de 2021 apresentará batalhas "épicas" frequentemente.

"Mas acho que é um bom sinal de que teremos uma batalha muito mais próxima com a Mercedes e a Red Bull, o que significa que isso é ótimo"

"E acho que isso só vai tornar mais interessante assistir. E você seria um tolo se não assistir, porque acho que as batalhas serão bem épicas. E eu acho que há uma boa chance de que isso aconteça com mais frequência desta vez, o que é ótimo."

"Estou animado com esse lado, porque é disso que gosto", concluiu

