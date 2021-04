A Australian Grand Prix Corporation (AGPC), responsável pela organização do GP da Austrália de Fórmula 1, revelou nesta quinta (01) novas informações sobre as modificações no traçado do Albert Park, acreditando que os tempos de classificação em Melbourne podem ser até cinco segundos mais baixos em comparação com o passado.

O circuito australiano está passando por uma grande renovação, com várias mudanças no traçado com a expectativa de melhorar as chances de ultrapassagem, com a obra ficando pronta a tempo do GP da Austrália deste ano, marcado para novembro.

A mudança mais visível está no complexo das curvas nove e dez, com a frenagem forte antes da apertada curva para a direita sendo substituída por uma de alta antes da Lakeside Drive. Outras áreas também serão alargadas ou modificadas para criar novas linhs e mudanças que são condizentes com corridas mais próximas.

A AGPC divulgou oficialmente toda a lista de mudanças no traçado e destacou suas expectativas para o novo traçado.

A curva um será alargada em 2,5 metros para a direita do piloto, com a curva três sendo aumentada em quatro metros na mesma direção, com um ajuste de cambagem.

Já a curva seis ficará 7,5 metros mais larga para a direita, tornando-se uma curva de pé embaixo em vez de uma de frenagem forte. A velocidade mínima no local aumentará drasticamente, de 149 km/h para 219 km/h, sendo parte de uma sequência rápida que irá até a curva 13.

As mudanças nas curvas nove e dez devem criar uma quarta zona de DRS na Lakeside Drive, enquanto a curva 13 ficará mais lenta e apertada, devido a uma pequena extensão da entradae um ângulo mais agudo no traçado. A cambagem também será ajustada e a curva ficará três metros mais larga.

A curva 15 também será alargada para a direita do piloto. Isso significa que teremos também algumas mudanças no sistema de numeração de curvas, com 14 no total. Isso significa que o que é atualmente conhecido como curvas 11 e 12 passarão a ser nove e dez e por aí vai.

Segundo a AGPC, as mudanças levarão os tempos de classificação a caírem consideravelmente, cerca de cinco segundos, com uma previsão de média de 01min15s8.

Já a média de velocidade na classificação subirá 15 km/h, para 251 km/h e haverá uma nova velocidade máxima de 330 km/h antes da chegada na atual curva 11. Esse ponto do circuito também será a maior fonte de força nos carros também, com 5.4G.

O pitlane também foi aumentado em dois metros, com planos de aumentar o limite de velocidade para 80 km/h, e um recapeamento total do local é esperado para o espaço entre os GPs de 2021 e 2022.

Australian GP map Photo by: FIA

Daniel Ricciardo, um dos pilotos da F1 consultados para as mudanças no traçado, está confiante que o circuito fornecerá corridas melhores no futuro.

"Aumentar as curvas, criando mais retas em alguns lugares para permitir mais ultrapassagens, essa era a prioridade e estou confiante de que ficará bom".

"Todo circuito de rua é um desafio, mas Albert Park é bem rápido, o que ajuda. Haverá curvas de quarta e quinta marchas e agora está mais apertado em certas partes, em locais que era difícil de ultrapassar antes por ser apertado e rápido.

"Ao mudar as curvas e abrir mais espaço, permitindo mais espaço para uma ultrapassagem em mergulho ou até mesmo mudando sua linha, acho que ajudará".

"Com os carros de 2021, essas mudanças devem ajudar. A partir de 2022, se o próximo ano entregar tudo que promete, podendo seguir o carro da frente, então correr em Albert Park com as mudanças será um espetáculo. No papel, promete".

Turn 1 modification 1 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 1 modification 2 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 3 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 4 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 3 modification 5 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 3 modification 6 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 6 modification 7 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 6 modification 8 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 9 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 13 modification 10 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 13 modification 11 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 1 modification 12 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 13 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 13 modification 14 / 15 Foto de: Dave Goudie Turn 9 and 10 modification 15 / 15 Foto de: Dave Goudie

