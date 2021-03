Daniel Ricciardo começa a temporada de 2021 da Fórmula 1 mirando um pódio na categoria. A meta se intensificou depois de ter concretizado uma aposta com o CEO da McLaren, Zak Brown. O australiano recebeu a oferta de uma viagem e a possibilidade de guiar um carro da NASCAR caso alcance seu objetivo de subir ao pódio este ano.

Em 2020, Ricciardo movimentou o paddock ao fazer uma aposta inusitada com o então chefe da Renault, Cyril Abiteboul. De acordo com o combinado, o dirigente francês teria que fazer uma tatuagem se o australiano conseguisse um pódio para a equipe - o que aconteceu em Nurburgring e Ímola.

Para este ano, o novo piloto da McLaren adiantou que não contará com uma tatuagem como objeto de aposta com o CEO do time de Woking, tendo sugerido anteriormente um carro da coleção de Brown.

"Eu sei que ele tem uma coleção de carros muito boa, então talvez podemos apostar um de seus carros ou algo assim. ”

O dirigente americano, no entanto, ofereceu algo muito mais especial para Ricciardo.

“Dale Earnhardt Sr's 1984 Wrangler Chevrolet Monte Carlo. Consiga-nos aquele pódio e a viagem é toda sua ”, twittou Brown ao lançar o desafio na quarta-feira após o GP do Bahrain.

Como forma de homenagem, Ricciardo usa na F1 o mesmo número de Earnhardt. Em um vídeo divulgado pela equipe de Woking, o piloto demonstrou empolgação com a novidade.

O piloto já havia sugerido que poderia seguir carreira na NASCAR assim que seus dias na F1 acabassem. Agora parece que ele não terá que esperar muito para guiar pela primeira vez um carro da categoria norte-americana.

Vale lembrar que a próxima etapa do calendário de 2021 da F1 acontecerá em Ímola, dia 18 de abril. Um dos locais onde o australiano conquistou o terceiro lugar na temporada de 2020. Basta saber se o novo piloto da McLaren repetirá o feito.

