Piloto e comentarista de automobilismo, Luciano Burti rompeu o silêncio de 2021 e gravou uma entrevista com a equipe do Motorsport.com, falando sobre o Mundial de Fórmula 1 de 2021.

Entre os principais assuntos, a rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Para ele, o heptacampeão mundial é um dos campeões da F1 mais limpos da história da categoria.

“Quanto à briga do Hamilton com o Verstappen, acho que ela continua limpa, essa é a minha opinião, aliás, o Hamilton, se tem um grande diferencial dele, comparado aos grandes campeões, vou até falar de Senna, Schumacher, ele é o mais limpo entre esses caras. Se não me engano, em 2008, ele estava meio ‘zoado’ da cabeça e fez umas besteiras, mas nunca de jogar ninguém para fora da pista.”

Burti também comentou sobre o atual debate sobre a segurança de Spa-Francorchamps, palco do acidente mais grave que teve na carreira, e que recentemente viu novas batidas preocupantes, sem falar naquele que tirou a vida de Anthoine Hubert.

“Acho que eu posso falar, porque estive dentro do carro e por um fiozinho muito fininho eu não fui para o lado de lá. Automobilismo é um esporte de risco. Não tem como você querer que um carro ande acima de 200km/h e que sele seja totalmente seguro, não tem como.”

