Se a ida de George Russell à Mercedes na Fórmula 1 em 2022, as especulações sobre seu possível substituto estão mais quentes do que nunca. Na lista, há nomes dos mais diferentes tipos, como Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg e até mesmo a dupla da Mercedes na Fórmula E, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, que falou sobre os rumores.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, alimentou os boatos quando elogiou o desempenho de Vandoorne e de Vries na F-E: "Ambos têm talento, ética de trabalho e inteligência para estar na F1. Ambos ganharam a categoria de acesso mais importante".

"Com a McLaren, Stoffel se viu em uma situação difícil de lidar. Os dois merecem estar na F1 e realmente espero que tenham uma chance. Estou muito feliz por tê-los como pilotos na F-E, mas não ficaria no caminho de um piloto se ele tivesse a chance de ir para a F1".

Se Vandoorne chegou a correr na F1, De Vries não teve a mesma sorte, saindo da F2 direto para a F-E, disputando ainda corridas de endurance e trabalhando como piloto de testes da Toyota no WEC. No momento, o holandês diz que prefere focar nos compromissos atuais.

"Sim, eu li o que saiu na mídia", disse De Vries ao Motorsport.com sobre a ligação com a Williams. "Obviamente me sinto muito privilegiado e honrado por ver as pessoas falando sobre mim e me associando com a Williams e, claro, sou grato pelo que Toto disse".

"Mas, ao mesmo tempo, estou realmente feliz onde estou. Estou correndo com a Mercedes, podemos lutar por títulos e ainda corro de endurance. Acho que tenho um futuro brilhante pela frente nesta área também. Na verdade, gosto muito de ambos".

"Estou me concentrando nisso e vencer a F-E seria excepcional para mim. Essa é a prioridade. Isso mudará alguma coisa no meu futuro? Não sei. Mas, no final das contas, no esporte você precisa ter um bom desempenho e resultados. Vencer a F-E pode abrir portas e oportunidades para o futuro".

Sobre a possibilidade de De Vries ter falado com Wolff sobre isso: "Tenho uma semana importante pela frente com as corridas. Depois, vou para Le Mans. A Mercedes está de férias [na F1] e temos trabalho pela frente".

"Então estou me concentrando nisso. Veremos como será o futuro. De qualquer forma, na vida há poucas garantias, especialmente no mundo em que vivemos".

O próximo passo de De Vries é a etapa de Berlim da Fórmula E, que concluirá a temporada 2021. Com 18 pontos matematicamente vivos na luta pelo título, o holandês chega em boas condições, na liderança com 95 pontos, com 58 ainda em jogo. Mas sua vida não será fácil, caindo no temido primeiro grupo da classificação para o sábado.

"Primeiro, temos que fazer um bom trabalho como equipe; temos um pacote competitivo, tenho que fazer o meu na pista. Precisamos ser capazes de controlar o que é possível controlar: nosso trabalho e performance".

"Vamos precisar um pouco de... não sorte, mas condições constantes. Se tivermos consistência na classificação, fizermos nosso trabalho e sermos competitivos, acho que temos uma boa chance".

"Se tivermos um pouco de azar e a pista mudar entre o primeiro grupo e os demais, então talvez seria melhor estar no segundo grupo".

