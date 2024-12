Depois do GP do Qatar da temporada 2023 da Fórmula 1, em que vários pilotos sofreram problemas físicos durante a corrida devido ao calor e ao elevado esforço físico exigido para uma pista exigente como Lusail, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) prometeu intervenções rápidas para conter a situação.

Já este ano as equipes puderam adicionar mais uma abertura na parte superior do chassi, para que nos fins de semana mais quentes os pilotos pudessem contar com uma maior quantidade de ar fresco no cockpit. Uma solução simples, mas também fácil de adotar nos carros em pouco tempo, enquanto se espera que a FIA trabalhe com parceiros externos para encontrar uma alternativa mais eficaz no longo prazo.

Após meses de pesquisas e testes diretamente na pista, em meados de novembro a Comissão de F1 aprovou os kits para melhorar a refrigeração dos pilotos. Para entender seus objetivos, o desenvolvimento nos bastidores e como funciona, o Motorsport.com conversou com a empresa que criou este sistema em cooperação com a Federação e as equipes, a Chillout Motorsports.

A empresa norte-americana também está envolvida em projetos além do esporte a motor, uma vez que a sua tecnologia também se estende a outros setores como médico, militar, marítimo, aeronáutico e automóvel. Porém, no mundo das corridas a Chillout Motorsports atua em várias frentes: criou tanto sistemas de gestão da temperatura das baterias dos monolugares da Fórmula E durante o carregamento, como soluções para melhorar o arrefecimento dos pilotos válidas para diferentes categorias, como o WEC e NASCAR.

Oltre allo slot nel telaio, soluzione tempestiva proposta dalla FIA quest'anno, dal 2025 ci sarà un sistema apposito per rinfrescare i piloti Foto di: Giorgio Piola

O desenvolvimento de um sistema adequado para a F1 começou entre janeiro e fevereiro de 2024, ou seja, poucos meses depois daquele GP do Catar que evidenciou o problema. A própria FIA contatou a Chillout Motorsports em colaboração com as equipes, para poder adaptar o sistema de refrigeração já utilizado em outras categorias aos carros de F1.

O sistema que será lançado em 2025 tem suas raízes no que a Chillout Motorsports oferece para outras séries, o “Cypher Pro Micro Cooler”, mas redesenhado e miniaturizado para se adaptar às solicitações das principais equipes. Vamos descobrir quais foram os desafios na realização deste projeto e como ele pode fazer a diferença para os pilotos.

Há mais tecnologia na camiseta do que aparenta

O sistema de refrigeração que você verá nos carros é composto por dois elementos principais: uma caixa, onde são colocados os componentes miniaturizados (um microcompressor, um evaporador e uma unidade condensadora) para manter o líquido resfriado, à qual é adicionado uma camiseta à prova de fogo para usar por baixo do macacão.

A peculiaridade é que na camiseta há uma série de tubos, com aproximadamente 48 metros de comprimento no total e dispostos de forma a envolver o peito e as costas do piloto: o fluido fluirá por esses tubos, que por sua vez são ligado à caixa (ar, água ou solução aquosa de cloreto de sódio, cloreto de potássio ou propilenoglicol) que permitirá arrefecer os que se encontram no habitáculo.

Conforme explica Charles Kline, fundador da empresa, a parte mais complexa foi justamente a que envolveu a certificação da camiseta visto que, por questões de segurança, os requisitos da FIA são bastante rigorosos.

“Mesmo antes de nos contactarem, já estávamos trabalhando numa versão aprovada pela FIA. Estamos trabalhando nisso há três anos. Este é um projeto realmente desafiador porque as regras da entidade são muito rígidas em relação à segurança contra incêndio. Mas o nosso objetivo não era apenas criar um produto aprovado pela FIA, mas também um produto altamente funcional e leve.”

La maglia del sistema di raffreddamento: nella serie di tubi passa il liquido per raffreddare i piloti Foto di: Chillout Motorsport

Esta foi a parte mais complexa do projeto, pois as tubulações também devem atender às medidas de resistência ao fogo impostas pela Federação, mas, ao mesmo tempo, também devem ser funcionais para o fim a que se destinam.

Por trás da fórmula encontrada estão centenas de testes e, para se ter uma ideia da sua complexidade, a estrutura dos tubos é composta por 4 materiais diferentes para garantir a condutividade, flexibilidade e resistência adequadas: “Este foi o verdadeiro desafio, porque no início não havia como produzir camisetas sem fazer duas camadas. Então, basicamente, os tubos foram inseridos entre duas camisas.”

“Finalmente, após anos de testes em centenas de materiais diferentes, conseguimos encontrar uma fórmula para nossos tubos que fosse condutiva, resistente ao fogo e dobrável em qualquer temperatura. Parece fácil, mas os tubos ficam duros quando esfriam, ficam moles demais quando esquentam, se houver fogo eles derretem."

"Parece fácil, parece que são apenas tubos costurados em uma camisa. Mas garantir que esses tubos funcionassem e fossem leves, confortáveis, condutores e seguros para a FIA, o aspecto mais importante, foi um desafio complexo. Levamos anos para desenvolver esta solução”, explica Kline.

Porém, os tubos por onde flui o fluido não podem ser simplesmente colados com cola, mas também foi necessário estudar um processo específico: "Depois que encontramos a fórmula certa para fazer os tubos, para complicar ainda mais as coisas houve o fato de que esses tubos não poderia simplesmente ser colados. Tivemos que desenvolver um processo de colagem muito complexo, composto por três fases."

Não foi fácil encontrar espaço nos carros de 2025

Para as equipes este é um sistema completamente novo, que nunca tinha sido testado em monolugares. Isto adicionou desafios ao projeto, especialmente porque os carros atuais não foram desenvolvidos para permitir espaço adicional para este sistema, o que significou que foi necessário usar um pouco de imaginação para encontrar um local adequado para o sistema.

Paradoxalmente, para a Chillout Motorsports o desafio não foi tanto redesenhar a caixa que contém todos os equipamentos necessários para resfriar o líquido, mas sim onde colocá-lo. Na verdade, a garagem inclui os mesmos elementos utilizados nas outras categorias, mas foi revista com a criação de uma estrutura em fibra de carbono que pode ser adaptada às solicitações das equipes.

Cada equipe tem necessidades diferentes e isso exigiu muito trabalho colaborativo, até mesmo para entender onde posicionar a caixa.

“Criar o sistema de refrigeração em si foi fácil para nós. O mais complexo foi entender como encaixá-los nos chassis dos atuais carros de F1, porque as equipes nunca tiveram esse sistema. Não há espaço nesses carros. Então tivemos que encontrar espaço temporariamente para testar."

"Tentamos colocá-lo atrás dos pedais, na barriga, atrás do assento, em todos os lugares. Na verdade, pelo menos no primeiro ano, cada equipa terá uma solução adequada às suas necessidades e é também por isso que o regulamento de 2025 prevê maior liberdade no posicionamento do sistema."

Peso: por que os 5 kg do regulamento não são “reais”

Por trás da criação deste sistema existe outro aspecto extremamente interessante, nomeadamente a forma como pode ser alimentado. Uma consideração que, à primeira vista, pode parecer trivial, mas que, na realidade, é mais complexa do que pode parecer e que levou a FIA a garantir um aumento da massa mínima do carro em cinco quilos para quando este dispositivo deve ser usado.

O sistema em si é extremamente leve, pois pesa pouco menos de dois quilos, enquanto para a camisa é preciso adicionar cerca de 300 gramas, para um total bem abaixo dos cinco quilos permitidos pela Federação. O aumento de peso imposto pelo órgão regulador está mais ligado à forma como este sistema é alimentado, ou seja, através de uma bateria externa, dado que foi decidido não alterar a configuração elétrica dos monolugares apenas para 2025.

Il sistema usato in altre categorie di Chillout Motorsports: è lo stesso su cui si basa la versione F1, che però presenta componenti rivisti e miniaturizzati per adattarsi alle esigenze dei team Foto di: Chillout Motorsport

Uma escolha prática, porque rever a configuração elétrica dos carros durante apenas um ano teria exigido um esforço significativo também por parte das próprias equipes: “O sistema em si pesa menos de dois quilos. A razão pela qual a FIA atribuiu um peso tão elevado é que estamos usando uma bateria externa”, explicou Kline, antes de destacar como isso não será necessário no futuro.

“No futuro não haverá necessidade de bateria externa, mas alterar a configuração elétrica de um monolugar logo antes da troca do chassi em 2026 não fazia sentido, principalmente quando se trata de fase de testes. Teríamos que trabalhar em várias coisas, no alternador, nos cabos e muito mais. Então foi mais fácil para a FIA conceder temporariamente 5kg de ajuste em vez de reconfigurar tudo por apenas um ano, visto que os carros vão mudar em 2026.”

Isso não será um problema em 2026, quando os carros serão reprojetados a partir de uma folha de papel em branco e já levarão esse sistema em consideração durante o desenvolvimento: nesse momento, uma bateria externa não será mais necessária, pois será o próprio monoposto que produzirá a energia necessária para alimentá-lo. Portanto, o sistema não será apenas mais leve, mas também permitirá que não seja necessário usar uma bateria externa, que deve atender a rígidos padrões de segurança.

“Em geral, as equipes não querem ter uma bateria extra no carro. Não é apenas uma questão de peso, mas também de segurança, porque você ainda precisa adicionar uma bateria extra em um local seguro no carro em caso de acidente ou incêndio. Não é de surpreender que as regulamentações de 2026 não façam menção a uma bateria externa para alimentar o dispositivo, ao contrário das regulamentações de 2025."

Nel 2025 la batteria esterna dovrà essere posizionata in una zona "sicura" della vettura: dal 2026 il sistema sarà alimentato dalla vettura stessa Foto di: Andreas Beil

Novo chassi em 2026: mais fácil de integrar o sistema

Se os carros atuais foram desenvolvidos sem levar em conta esse sistema, a partir de 2026 eles começarão a partir de uma folha de papel completamente em branco. Essa é uma questão importante, que diz respeito não apenas a como alimentá-lo, mas também à sua localização, pois o dispositivo terá de ser instalado em um curto espaço de tempo e também em uma área relativamente fácil de alcançar.

As regras estabelecem que, quando a temperatura ambiente exceder 30,5 °C, a FIA poderá impor o uso do sistema notificando as equipes 24 horas antes do início da corrida sprint ou da corrida. Considerando que isso terá de ser feito nas garagens durante os finais de semana de corrida, será necessário que os mecânicos possam instalar o sistema de forma simples, mesmo entre as sessões, algo que os engenheiros certamente levarão em conta ao projetar os carros.

“Acho que para 2026 todas as equipes terão um espaço dedicado para o nosso sistema, também porque só terão que usá-lo nas corridas mais quentes, só o montarão se receberem uma notificação da FIA. Portanto, é preciso ter uma solução que possa ser montada e que funcione em poucas horas, essa é a regra. Portanto, as equipes terão de fazer algo simples que não leve tanto tempo para ser instalado. É também por isso que estou ansioso por 2026, porque será uma instalação modular que poderá ser concluída em minutos.”

Conforme previsto, até 2025, cada equipe terá um sistema personalizado com base em suas próprias necessidades, embora claramente uma base comum permaneça. Entretanto, para 2026, isso já poderia mudar. A ideia seria fazer 2 ou 3 protótipos básicos, entre os quais as equipes poderiam escolher, com um duplo objetivo: por um lado, mesmo para a Chillout Motorsports, produzir soluções personalizadas para cada equipe seria um trabalho exigente e caro, enquanto, por outro lado, poderia haver economia de custos para as equipes.

Formula 1 2026 Foto di: FIA

“Idealmente, poderíamos pensar em duas ou três soluções projetadas especificamente para a F1, entre as quais as equipes poderiam escolher. Criar soluções personalizadas exige tempo e muitos recursos. Por exemplo, quando criamos soluções personalizadas, vou pessoalmente à fábrica para testar o desempenho e a forma de integrar o sistema. É um trabalho que leva centenas de horas, mesmo para nossos engenheiros. Portanto, esperamos ter uma solução econômica”, diz Kline.

No momento, como se trata de uma medida relacionada à segurança, a integração desse sistema não faz parte do limite orçamentário das equipes, mas isso pode mudar no futuro, então faria sentido optar por uma solução “padrão” feita pela empresa, mas mais barata para as próprias equipes.

“No momento, o que quer que estejamos trabalhando para esse sistema não está no orçamento, porque é para segurança. Mas, eventualmente, acho que isso se tornará parte do orçamento anual das equipes. Portanto, acho que elas saberão quanto querem gastar. Para nós, o ideal seria fabricar dois ou três sistemas entre os quais as equipes poderiam escolher para integrar o dispositivo em seus carros. Seria uma solução mais barata para elas também."

Em quantos graus a temperatura do piloto cairá?

O que parece ser uma pergunta simples na verdade esconde uma resposta mais complexa baseada no funcionamento do corpo humano. Potencialmente, o dispositivo poderia operar em temperaturas muito baixas, resfriando o piloto em tantos graus, mas isso não significa que o efeito desejado seria alcançado.

Schema che mostra come il sistema di raffreddamento aiuti a mantenere una temperatura più costante sotto i 37°C Foto di: Chillout Motorsport

“Noventa e cinco por cento do sangue flui pela superfície da pele. A maneira mais eficiente de capturar a energia térmica, e é por isso que o corpo todo transpira, é conduzir o calor para longe com nossas camisetas, que têm cerca de 48 metros de tubos para cobrir a maior área de superfície possível. Não podemos colocar apenas 3 ou 4 metros de tubos porque isso não cobriria o suficiente."

De fato, o conceito básico é, acima de tudo, encontrar o equilíbrio certo para deixar o piloto confortável e, ao mesmo tempo, fazer com que o corpo do dele responda da melhor maneira possível. Por exemplo, o sistema é absolutamente capaz de reduzir a temperatura corporal de 39°C para cerca de 36°C e meio, mas o segredo é fazê-lo funcionar dentro de uma faixa específica para torná-lo confortável.

“Poderíamos operar o sistema mesmo a 0°C se quiséssemos, mas isso interromperia o fluxo sanguíneo, porque o corpo estaria tentando se proteger da hipotermia. Se a temperatura cair demais, o fluxo sanguíneo para e a parte do corpo fica dormente e, nesse ponto, você só tem a sensação de frescor, mas isso não é bom. Poderíamos fazer os pilotos tremerem, digamos, mas isso claramente não é o que queremos."

“Portanto, o segredo para fazer o melhor uso do sistema é fazê-lo funcionar em torno de 15°C, de modo que fique frio, de modo que o efeito seja agradável, mas você ainda esteja em uma fase em que o fluxo sanguíneo esteja fluindo ao longo da pele. Queremos que seja como um ar-condicionado, quase como se as pessoas não percebessem. Tem que ser confortável, de modo que seu pulso diminua significativamente e sua respiração fique mais lenta, a quantidade certa de calor tem que ser retirada, levando em conta o sistema regulador do corpo”, acrescenta Kline.

Charles Leclerc ha provato il sistema nei test di Abu Dhabi rimanendone entusiasta Foto di: Uncredited

Os pilotos estão entusiasmados com o kit de resfriamento

A remoção do calor do piloto não apenas neutraliza o calor, mas também ajuda o próprio corpo a funcionar melhor com menos estresse, reduzindo assim os erros. Tecnologias como essas, na verdade, também são usadas em jatos militares e em trajes de astronautas para reduzir o calor do corpo e fazer com que o cérebro tenha um desempenho melhor, pois em aeronaves tão caras não há margem para erros.

Portanto, fica fácil entender como, mesmo em um esporte extremamente físico como a Fórmula 1, em que os pilotos têm que fazer curvas de até 5G para os lados, esse sistema pode fazer a diferença, reduzindo o esforço físico e mental. Mesmo sendo carros abertos, muito pouco ar fresco passa pelo cockpit, além do calor dos componentes, apesar de serem blindados. Além disso, não se deve esquecer que, por motivos de segurança, os trajes à prova de fogo também se tornaram mais pesados com o passar dos anos.

O feedback inicial dos pilotos é extremamente positivo, tanto que alguns gostariam de usá-lo em todas as corridas: “Posso dizer que os pilotos adoram esse sistema e preferem usá-lo em todas as corridas. Foi fantástico ouvir um dos pilotos da Ferrari [Charles Leclerc] dizer que gostaria de usar esse sistema em todas as corridas.” Essa é uma grande satisfação para a Chillout Motorsports, que contribuiu junto com a FIA para tornar as corridas mais seguras para os pilotos.

