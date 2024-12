George Russell atribui sua abrangente vitória nos treinos classificatórios da temporada de 2024 da Fórmula 1 contra seu, agora, ex-companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, ao fato de estar "psicologicamente em uma situação muito boa".

O piloto de 26 anos terminou a temporada de 2024 com um recorde de 24 vitórias e 6 derrotas nos treinos classificatórios contra Hamilton, levando em consideração todas as sessões, inclusive as que definiram o grid para as sprint.

Isso se compara aos registros de 8-12 e 15-13 de 2022 (quando houve apenas três sprints no total e apenas uma sessão de classificação em cada fim de semana, daí o total mais baixo) e 2023.

Hamilton sempre teve dificuldades para manter a forma promissora nos treinos durante sua última campanha na Mercedes com o problemático W15, onde Russell também o liderou na classificação de pontos e cada um terminou a temporada com duas vitórias cada.

Teria sido uma divisão de 3 a 1 a favor de Russell, mas a desclassificação após chegar em primeiro lugar em Spa, devido ao peso total do carro/piloto estarem 1,5 kg abaixo do mínimo permitido pelas regras da F1.

Quando perguntado pelo Motorsport.com por que ele acha que foi tão bom na classificação em comparação com Hamilton no recente final da temporada de 2024 em Abu Dhabi, Russell respondeu: "Eu me sinto muito confiante no carro, confiante em mim mesmo".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sinto que, psicologicamente, estou em uma posição muito boa, especialmente quando se trata desses cenários de alta pressão para obter o máximo de mim mesmo".

"Não vou comparar com meu companheiro de equipe, mas apenas em termos de meu próprio desempenho pessoal, sinto que estou pilotando melhor do que nunca".

Russell também disse que se sentia ainda melhor em relação a si mesmo em comparação com o início de 2024, quando ficou claro que ele seria o líder da Mercedes, já que Hamilton decidiu se juntar à Ferrari para 2025.

"Todo piloto é capaz de fazer grandes voltas e grandes desempenhos, mas quando a pressão aumenta e tudo se resume àquela única volta no Q3 - é aí que tudo se resume ao seu estado de espírito, na verdade", disse Russell sobre como seu sentimento psicológico afetou seus resultados de 2024.

"Sinto que aprendi muito sobre mim mesmo e como tirar o máximo de mim. E isso é diferente para cada pessoa. Mas sei por mim mesmo o que funciona para mim".

