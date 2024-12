Oscar Piastri revelou que melhorar a performance nos treinos classificatórios é seu principal foco para a temporada de 2025 da Fórmula 1, depois de se comparar desfavoravelmente com o companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris.

Piastri foi superado por 21 a 3 por Norris em 2024, embora muitas vezes por pequenas margens, e Norris também levou a melhor sobre o australiano na qualificação de sprint este ano. Isso significa que Piastri regrediu em comparação com sua temporada de estreia em 2023, quando superou Norris em sete qualis, apesar de ser menos experiente do que é agora.

Parte disso é explicada pelo fato de Norris ter cometido vários erros decisivos em 2023 que o derrubaram no grid de largada, uma área em que o vice-campeão de 2024 trabalhou com a equipe durante o último período entre temporadas.

Agora parece que Piastri seguirá um processo semelhante de tentar melhorar na virada do ano para corrigir seus próprios pontos fracos de qualificação que se infiltraram em sua condução durante a última campanha.

"Nesta temporada, sinto que dei bons passos à frente, mas ainda há espaço para avançar", disse Piastri, que terminou em quarto lugar na classificação de 2024.

"O maior deles foi deixar algumas posições a mais na mesa na classificação. Acho que nunca facilitei minha vida nas corridas nesse aspecto. Portanto, esse é o grande foco da entressafra, tentar conseguir os últimos centésimos, os últimos décimos".

Oscar Piastri, Equipe McLaren F1, Lando Norris, Equipe McLaren F1 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Sinto que, em todas as outras áreas, consegui mostrar do que sou capaz e também que melhorei. Então, novamente, agora é só juntar tudo, porque as lacunas agora são muito pequenas ou inexistentes, então, se eu conseguir juntar tudo, estarei no meu caminho".

Um ponto positivo, de acordo com o piloto de 23 anos, é que ele tem uma boa noção de como pode melhorar sua execução nos treinos classificatórios, em vez de ter que tentar entender de onde o tempo de volta deve vir.

Quando perguntado pelo Motorsport.com se ele está confiante de que pode dar o próximo passo, Piastri disse: "Acho que sim, o mais importante para mim é que não houve muitas ocasiões em que tenha sido difícil para mim entender de onde veio o tempo".

"Depois da classificação [em Abu Dhabi, onde ele ficou dois décimos abaixo do pole position Norris], eu soube imediatamente onde tinha errado. Não se trata de realmente precisar encontrar um passo a mais, mas sim de conseguir estar sempre no topo do meu jogo".

"Sinto que, quando estive no jogo, fui bom o suficiente. Isso não quer dizer que não haja espaço para crescer além disso, mas o que é encorajador é que o potencial está lá".

"Portanto, a próxima etapa é concretizar esse potencial todo fim de semana. Se eu conseguir fazer isso, teremos uma temporada divertida", conclui.

