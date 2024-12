Lewis Hamilton, que irá assumir um assento na Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1, abriu o coração sobre o futuro vestindo as cores tradicionais da Scuderia.

Em uma entrevista ao canal de televisão britânico Channel 4 após o GP de Abu Dhabi, o piloto britânico disse que a transição da Mercedes para Ferrari "realmente não tem sido fácil".

"Quando assinei o contrato no início da temporada, eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo."

"Foi um ano muito, muito, muito longo. Primeiro a dificuldade do anúncio, depois os relacionamentos... os altos e baixos com as pessoas com quem trabalho há anos, tem sido muito difícil gerenciar esse processo."

"Isso afetou todo mundo. Foi muito especial passar por esse período difícil e ver o amor vir à tona no final".

"No início, as pessoas me diziam: 'Não conseguimos imaginar você de vermelho', mas agora elas dizem: 'Desejamos sucesso, obrigado por tudo'. Também há lágrimas..."

"Sou eternamente grato a todos desta equipe. Trabalhar com todos os caras da Mercedes talvez tenha sido minha maior honra na vida".

Hamilton concluiu brincando: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no ano que vem, ele combina comigo e espero que eu possa aproveitar ao máximo".

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!