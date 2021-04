Depois de uma semana de intervalo, a Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada 2021. E o GP de Portugal, em Portimão, promete entregar mais um round da apertada disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título.

Até aqui, temos uma vitória para cada, com Verstappen dominando o último GP, em Ímola, superando Hamilton na largada e sendo pouco pressionado pelos pilotos que vinham atrás, enquanto o britânico precisou fazer uma corrida de recuperação após o erro cometido no meio da prova.

O segundo lugar de Hamilton na Emilia Romagna, junto com o ponto extra da volta mais rápida, garantiram ao heptacampeão a manutenção da liderança do Mundial, mas agora com apenas um ponto de vantagem para Verstappen.

E, neste final de semana, o grid da F1 visita um local muito importante para Hamilton: Portimão onde, no ano passado, ele conquistou sua 92ª vitória, superando a marca histórica que pertencia a Michael Schumacher até então.

Além da promessa da disputa entre Mercedes e Red Bull, o final de semana em Portugal promete novamente por conta da pista desafiadora, que entregou uma grande corrida em 2020. E no Motorsport.com você acompanha uma cobertura completa da etapa, com uma grade de programação em nosso canal no YouTube.

Confira os horários dos eventos da F1 em Ímola e da programação do Motorsport.com

Confira os horários dos eventos da F1 em Ímola e da programação do Motorsport.com

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Treino Classificatório Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 11h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

