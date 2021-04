Lewis Hamilton disse que não adotará mudança na abordagem para esta temporada na Fórmula 1, mesmo lutando contra um time rival em vez de apenas contra um companheiro de equipe.

A categoria máxima do automobilismo abriu sua temporada de 2021 em Sakhir, com uma corrida marcada por muitas disputas na pista, inclusive uma Mercedes x Red Bull que os fãs aguardavam há anos.

Hamilton levou a melhor na primeira prova do ano, no Bahrein, após Max Verstappen ter um estranho problema no carro nas voltas finais, enquanto o holandês triunfou na segunda etapa da campanha, depois de fazer uma excelente largada em Ímola, no GP da Emilia Romagna.

Questionado sobre a abordagem que adotará para essa temporada, uma vez que aparentemente o heptacampeão disputará contra a Red Bull e não apenas contra um companheiro de equipe, Hamilton disse: "Nada muda para nós. Abordamos o fim de semana exatamente como sempre".

"Se não está quebrado, não conserte. Acho que tivemos várias batalhas com a Ferrari, com o Seb quando ele estava na Ferrari. Acho que só temos que manter nossas cabeças baixas e continuar fazendo o que [sempre] fizemos."

"Amamos o desafio e, como eu disse, é empolgante para todos nós que temos esse desafio em nossas mãos, e não é um do qual nos esquivamos."

Apesar de não poder prever a dinâmica da batalha entre ele e Verstappen, o piloto da Mercedes disse que espera que disputa em 2021 entre os pilotos seja "tudo o que parece ser".

"Eu realmente não posso presumir e não posso adivinhar o que está acontecendo à nossa frente. Então eu não sei", disse.

"Espero que seja empolgante para os fãs, espero que seja tudo o que parece ser, principalmente para os fãs e em um momento em que precisamos do melhor entretenimento possível para os torcedores."

"Para mim, acho que lutar com Seb, lutar com Valtteri, você só quer lutar com os melhores pilotos o mais perto possível, então você pode tentar e ganhar um pouco mais do que seus concorrentes para obter os resultados."

"Claro que não sabemos o que esperar nas próximas corridas com as diferentes temperaturas e diferentes superfícies da pista. Vai ser divertido de uma forma ou de outra", concluiu.

