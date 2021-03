Nesta segunda-feira (22), o RETA FINAL recebe o piloto e comentarista Max Wilson, uma das estrelas da cobertura da Fórmula 1 na Band. O campeão de 2010 da Stock Car fará uma 'prévia' do GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da categoria, além de falar sobre o trabalho preparado pela emissora em relação à elite do esporte a motor.

Os jornalistas do Motorsport.com Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo também falam sobre os assuntos do momento do campeonato que está chegando e de outras novidades do esporte a motor.

Assista agora

