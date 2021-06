F1 2021 revela primeiras imagens além de mais detalhes do game

A Codemasters e a EA Sports lançaram as primeiras imagens de gameplay do próximo game F1 2021, bem como revelaram uma série de detalhes sobre o próximo jogo.

A próxima edição da série sobre a Fórmula 1 será lançada no dia 16 de julho e é a primeira desde que a Codemasters foi adquirida pela EA Sports durante o inverno europeu.

Depois de anunciar planos para um novo modo carreira para dois jogadores e um modo de história no início deste ano, a Codemasters revelou mais informações sobre seus planos para o jogo de 2021 nesta quarta-feira.

Na gameplay foram utilizados os visuais mais suaves disponíveis nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X de próxima geração. Ambos terão a opção de alternar entre 'desempenho' e 'gráficos', como visto no título DiRT5 da Codemasters, velocidades de carregamento aprimoradas, áudio 3D e traçado de raios para reflexos realistas em replays e transmissões.

Um dos grandes novos recursos do jogo é o modo de história ‘Braking Point’, que verá os players correrem como Aiden Jackson, um jovem piloto de F2 com esperança de chegar à F1.

O jogo vai abranger a temporada 2019 da F2 antes de passar para a F1 em 2020 e 2021, dando a chance de assinar com a Racing Point/Aston Martin, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ou Williams.

Braking Point procura se inspirar na série Netflix Drive to Survive por meio de sua história, que se beneficiou de uma equipe profissional de roteiristas e enfatizará os personagens e relacionamentos ao longo da história de Jackson. Parte disso verá o retorno de Devon Butler, o vilão de F1 2019.

A Codemasters está ansiosa para manter mais detalhes sobre o Breaking Point em segredo para evitar spoilers, mas disse que o modo deve durar cerca de cinco a seis horas.

F1 2021 screenshot Photo by: Codemasters

Outra grande mudança para o F1 2021 vem no novo modo carreira de dois jogadores, permitindo a eles embarcarem em suas jornadas na F1 com um amigo, seja competindo pelo mesmo time ou um contra o outro, envolvendo-se com rivais e negociando o mercado de pilotos normalmente. Vários slots serão disponibilizados, permitindo mais de uma carreira de dois jogadores. A carreira regular de um único jogador agora também permite que os players comecem a competir na F2 antes de subir para a F1.

O modo MyTeam driver/manager retorna e foi aprimorado, apresentando uma nova estrutura de R+D em um movimento longe da apresentação da árvore de habilidades que tem sido usada por vários anos. As tarefas de desenvolvimento nas sessões de treinos também foram reformuladas, com a disponibilização de um minijogo de “treino rápido”.

A Codemasters anunciou anteriormente que sete pilotos ícones seriam disponibilizados no modo MyTeam, mas sua integração no mercado de pilotos permanece obscura. Um elemento adicionado às avaliações dos pilotos este ano é uma nova estatística de “foco”, que é impactada pelas atividades da equipe, desempenho e perguntas da imprensa, sendo que o último mencionado também foi expandido para este ano.

O F1 2021 está sendo anunciado como o título mais personalizável da série até o momento, permitindo aos jogadores ajustar as configurações de modo que seja acessível tanto para novatos quanto para pilotos de simulação hardcore em busca do desafio mais difícil possível.

A personalização dos modos MyTeam e carreira permite que os jogadores ajustem a rapidez com que ganham dinheiro e pontos de recursos, bem como o quão regulares são as falhas mecânicas ou técnicas nos carros, adaptando o jogo para a dificuldade desejada pelo jogador.

Uma outra adição para este ano é um "início de temporada real", que permite aos jogadores mergulharem no campeonato a qualquer momento com a classificação definida para o seu equivalente na vida real. O jogo contará com 21 pistas, com mais três - Portimão, Ímola e Jeddah - definidas para serem adicionadas como grátis em uma data posterior. A China está incluída por apresentar no modo Braeking Point, mas não estará disponível no carreira após ser excluída do calendário. As corridas sprint, recentemente anunciadas, não entrarão no jogo.

F1 2021 screenshot Photo by: Codemasters

O F1 2021 mais uma vez incluirá a F2, com os carros de 2020, pilotos e formato de fim de semana antes de uma atualização no final do ano para trazer tudo em dia para 2021.

Na pista, o F1 2021 se beneficiou de uma maior contribuição de equipes e pilotos após suas atividades de corrida virtual no ano passado, permitindo um modelo de pneu mais simulado. Também foram feitas alterações no modelo danificado, o que significa que há mais peças do carro que podem ser quebradas.

No multijogador, uma nova opção de ‘Social Play’ foi adicionada para tornar mais fácil para os jogadores entrarem e criarem uma experiência online menos assustadora. O navegador do servidor também foi atualizado para tornar mais fácil para os players encontrarem as corridas que desejam.

Visualmente, também há uma personalização maior, com os jogadores agora podendo adicionar adesivos ao halo, bem como selecionar uma mensagem de “rádio da vitória” ou gritando para o time.

Também há mais adesivos e itens para carros disponíveis na loja online do Podium Pass.

F1 2021 será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC no dia 16 de julho, com os pedidos da Deluxe Edition recebendo acesso três dias antes.

