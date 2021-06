F1: Russell quer futuro definido até a pausa de verão

George Russell disse que ele, a Mercedes e a Williams querem que seu futuro na Fórmula 1 seja decidido antes das férias de verão deste ano.

O piloto da Williams, que é membro programa júnior da Mercedes desde 2017, está fortemente relacionado com uma mudança para o time alemão em 2022.

Se Russell fosse para o time de Toto Wolff, ele provavelmente substituiria Valtteri Bottas, ou assumiria o assento de Lewis Hamilton se o heptacampeão decidir se aposentar ou sair da equipe no final de seu contrato de um ano.

Hamilton declarou recentemente que busca iniciar as negociações com Wolff mais cedo que em 2020, mirando a pausa de verão em agosto como ponto para decidir seu futuro. O britânico classificou como "sensato" evitar o que aconteceu no início desta temporada, quando ele e a Mercedes anunciaram em fevereiro que o heptacampeão havia renovado por apenas um ano.

Em entrevista ao Motorsport.com, Russell disse: “Eu acho que, naturalmente, todos nós queremos algo decidido de qualquer maneira até as férias de verão, na verdade."

“Acho que é do interesse de todos."

“Mas para ser honesto, eu realmente não estou forçando o assunto com ninguém - com a Mercedes, com a Williams. Porque estou puramente focado apenas no meu trabalho aqui."

“E eu sei que, como sempre disse, se eu executar o meu potencial [que eu] acredito ser capaz, estarei me colocando na vitrine."

“E acho que aquela corrida no Bahrein me deu uma oportunidade única de quase provar isso."

“Considerando que, antes disso, sempre foi uma pequena incógnita - por causa da situação em que me encontrava [com Williams]."

“Então, eu realmente não estou forçando o assunto. Apenas curtindo cada corrida, curtindo onde eu me encontro. Mas eu acho emocionante que Lewis tenha falado abertamente sobre os próximos dois anos. E está claro que ele ainda tem um desempenho incrivelmente alto."

“Acho que vai ser fantástico para o esporte e para a Mercedes se ele continuar. E obviamente, como qualquer jovem piloto, você quer ir contra o melhor. E Lewis é o melhor.”

Questionado sobre uma mudança para o time titular da Mercedes já em 2022, ele respondeu: "Quero dizer, obviamente, há muita conversa sobre um promoção para, ou 'uma mudança', para a Mercedes."

“A Mercedes me administra, e eles querem o melhor para minha carreira. Eles estão em uma posição única, nesse sentido."

“Mas eles só querem o melhor para mim. E se eles acreditarem que eu mereço a oportunidade, então ela estará lá."

“Se eles não acreditarem que eu mereço, eles vão encontrar um lugar para mim onde eu possa continuar me desenvolvendo."

“Mas sinto que estou pronto para lutar pelo campeonato mundial e lutar pelas vitórias."

“Onde quer que eu esteja no próximo ano, quero estar em um carro que me dê a chance de ganhar corridas. Porque não lutei toda a minha carreira para chegar à F1 para lutar pelo 15º e 16º lugar."

“Lutei toda a minha carreira para chegar aqui e vencer. E é isso que estou mais focado do que nunca em fazer", concluiu.

