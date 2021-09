Em meio à expectativa do anúncio oficial da Mercedes sobre a identidade do segundo piloto na temporada 2022 da Fórmula 1, com Lewis Hamilton já confirmado, George Russell afirmou nesta quinta que já sabe onde correrá no próximo ano, e que soube "verbalmente" sobre isso antes do GP da Bélgica.

Mas o britânico insiste que ainda não possui notícias para anunciar sobre a possível promoção para a Mercedes, substituindo Valtteri Bottas, ou se seguiria com a Williams pela quarta temporada consecutiva.

A especulação segue crescendo sobre os futuros de Russell e Bottas na F1, especialmente após o anúncio da aposentadoria de Kimi Raikkonen no final do ano. Com isso, surgiram rumores de uma troca de finlandeses na Alfa Romeo, com o britânico a caminho da Mercedes.

No último final de semana, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que sua equipe já havia se decidido sobre qual seria o piloto a correr ao lado de Hamilton no próximo ano.

Russell, que conquistou seu primeiro pódio no não-realizado GP da Bélgica após uma performance brilhante na classificação, foi questionado repetidas vezes sobre 2022 nas coletivas pré-GP da Holanda desta quinta (02).

Após ser questionado se já sabe onde estará no próximo ano, Russell respondeu: "Nas condições atuais, não tenho nenhuma notícia para anunciar. É a mesma posição de Spa na semana passada".

Quando questionado a mesma coisa novamente, Russell disse: "Sim, eu sei onde estarei pilotando no próximo ano".

Mais tarde, Russell foi questionado sobre quando havia sido informado da decisão sobre seu futuro, com o piloto da Williams respondendo após uma longa pausa: "Verbalmente, antes de Spa".

"Como disse anteriormente, não vou sentar aqui e mentir. A verdade é: não há nada para anunciar mas, como disse, estou ciente da situação sobre onde estarei correndo no próximo ano, e fui informado antes de Spa".

Hamilton, que anteriormente havia sugerido que preferia a manutenção de Bottas na Mercedes em 2022, devido ao relacionamento harmonioso da dupla desde 2017, foi questionado sobre uma potencial parceria com Russell nesta quinta.

"Acho que seria muito bom", disse Hamilton nas coletivas pré-GP. "Honestamente acho que ele será bom. George é um piloto incrivelmente talentoso, claramente. Eu diria que o único momento positivo da semana passada foi sua volta de classificação, foi incrível".

"Ele é uma pessoa humilde, tem uma boa abordagem. Naturalmente, sendo britânico, acho que ajudaria, em termos de comunicação. Naturalmente, eu tenho que apoiar o companheiro de equipe que tenho agora".

"Então por isso que sempre apoiei Valtteri, porque temos um trabalho para fazer agora. Nenhum de nós podemos ganhar o campeonato de construtores sozinhos. Temos que fazer isso coletivamente, certo?'.

"[George] é o futuro, ele é um dos membros do futuro do esporte. E acho que ele já está mostrando pilotagens incríveis até aqui, tenho certeza de que seguirá crescendo. Então não há lugar melhor para fazer isso do que em uma grande equipe como essa, ou independente de onde ele for".

