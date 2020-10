O chefe da Renault, Cyril Abiteboul, defendeu após o primeiro pódio da equipe atual na Fórmula 1 foi um momento emocionante para todos da montadora, e espera que isso faça com que os membros se tornem "viciados em sucesso".

O terceiro lugar de Daniel Ricciardo no GP de Eifel foi o primeiro Top 3 da equipe de Enstone desde que Romain Grosjean terminou no pódio com o nome Lotus, usando motores Mercedes, no GP da Bélgica de 2015.

A equipe voltou a ser oficial da Renault no ano seguinte e, em cinco temporadas, não havia ido além do quarto lugar antes do fim de semana passado.

"Claramente foi um momento muito emocional, é uma grande sensação", disse. "O pódio não pode ser o fim de tudo e nosso objetivo na F1, especialmente quando falamos dos resultados como montadora. Queremos mais do que isso, mas é um bom começo".

"E ter o primeiro pódio aqui, o momento com Daniel, um lugar como esse, é um grande momento. E apenas gostaríamos não estar nessa situação de distanciamento. Gostaríamos de comemorar mais diretamente com as pessoas. Mas é um grande momento, uma grande emoção".

Abiteboul destacou que o resultado é uma importante injeção de ânimo para vários membros a equipe que não estavam presentes nas melhores fases.

"Temos que absorver essa emoção positiva. Vocês sabem o tanto de trabalho que entra em um programa como esse. E não falo apenas de mim. Falo sobre os mais de 1000 membros dessa equipe. Eles precisam de emoção e energia".

"Mantenham em mente que crescemos. A maior parte dos membros é jovem, não vivenciou ainda a emoção de vencer, ou mesmo de estar no pódio. Então precisamos absorver isso. E precisamos torná-los viciados em sucesso para manter o crescimento".

"E sim, precisamos da circunstância para estar no pódio. Mas o foco a partir da segunda é entender o problema que tivemos em primeiro lugar".

