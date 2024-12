O piloto da Williams Alex Albon acredita que as difíceis últimas corridas de Franco Colapinto na Fórmula 1 com a Williams não devem ofuscar os excelentes resultados que o argentino produziu.

As corridas iniciais de Colapinto, desde que entrou no lugar de Logan Sargeant em Monza, chamaram a atenção no paddock e também renderam à Williams cinco pontos importantes em três finais de semana de corrida, que pareciam cruciais na época, antes que a equipe fosse finalmente deixada para trás por seus rivais no meio do pelotão.

A forma de Colapinto, sua atitude serena e sua rápida adaptação às exigências da F1 fizeram com que a Red Bull considerasse a possibilidade de contratar o piloto de 21 anos ao avaliar suas opções de piloto para 2025.

Mas, tão rapidamente quanto o argentino apareceu no radar da Red Bull, uma série de acidentes no Brasil e em Las Vegas afastou Christian Horner e Helmut Marko da possibilidade de contratarem Franco, se voltando para seu próprio grupo de pilotos.

De acordo com Albon, é difícil julgar Colapinto apenas pela segunda metade mais difícil de sua participação em nove corridas pela Williams, já que o carro FW46 também se tornou mais difícil de pilotar e a equipe estava tendo que lutar cada vez mais para acompanhar a concorrência.

Quando perguntado se os acidentes de Colapinto ofuscaram sua temporada, Albon respondeu: "Espero que não. Acho que ele não merece que isso aconteça".

"Acho que o desempenho do carro está em sintonia com o desempenho do carro, e isso se tornou complicado no final da temporada. Foi complicado para mim. Não tive um final de temporada fantástico e nem sempre culpo apenas a mim mesmo, por isso acho que a equipe sabe o quanto ele é bom".

Franco Colapinto, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, no desfile dos pilotos Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Albon acredita que o momento da chegada de Colapinto o ajudou a se adaptar porque, por volta de setembro, a Williams estava em seu momento mais competitivo.

"Depois de ter tirado peso do chassi, a Williams também introduziu seu único grande pacote de atualização por volta do GP da Holanda, antes de começar a recuar novamente no final do ano".

"Em termos de timing, acho que foi perfeito ele ter chegado quando o carro estava mais competitivo e possivelmente mais fácil de pilotar do que agora, em pistas que também eram muito agradáveis de pilotar. Para ser justo, ele fez um trabalho muito bom em Baku e Singapura, e essas não eram pistas fáceis de dirigir", explicou Albon.

"E depois é só a F1; acho que retrocedemos. Você ainda podia entrar na Q2 com uma volta média, enquanto mais tarde era preciso fazer uma volta excelente para entrar na Q2 e todo esse tipo de coisa. E isso acaba distorcendo um pouco o que acontece".

"É fácil exagerar quando a corrida é tão apertada e não há margem para ser lento ou cometer um erro. Nós dois passamos por um grupo de corridas difíceis, então eu não o culparia muito. Especialmente no Brasil, a primeira vez no [asfalto] molhado, que não é fácil em uma pista difícil. E, obviamente, Las Vegas foi muito complicada".

"Ele é um piloto fantástico. Sinto que ele provou seu valor na Fórmula 1. Definitivamente, quando ele entrou, eu subestimei o quão rápido ele seria, e acredito que o veremos na Fórmula 1 em algum momento no futuro".

