F1 - Wolff: Mercedes "cometeu um erro" com Antonelli em Monza

O dia 30 de agosto foi um dia memorável na temporada de 2024 da Fórmula 1. Foi o dia em que Andrea Kimi Antonelli, conhecido por todos no paddock apenas como Kimi, competiu pela primeira vez contra os pilotos titulares no primeiro treino livre de Monza, na sexta-feira, substituindo George Russell em sua Mercedes. E Antonelli causou uma impressão duradoura logo de cara.



Não tanto por causa de seu acidente na curva Parabolica, apenas em sua segunda volta rápida, mas por causa dos impressionantes dados de telemetria na volta do acidente. Em algumas curvas, o jovem de 18 anos havia deixado até mesmo campeões como Max Verstappen para trás por dez ou mais km/h, dando uma amostra de seu talento.





Três meses depois, Toto Wolff ainda se mostra otimista quando se lembra do brilho de Antonelli antes do acidente. Antonelli tinha "feito uma volta incrível em Monza, que infelizmente só durou até a Parabolica. Mas se você olhar para os números, foi incrível", disse o chefe de equipe da Mercedes em uma entrevista ao ORF.



É claro que todos sabem que Antonelli não vai fazer os outros ficarem impressionados desde o primeiro dia em 2025. Seus incríveis dados de Monza possivelmente também são uma prova de sua inexperiência, porque ele provavelmente foi ao limite enquanto outros pilotavam de forma um pouco mais rotineira e moderada.

Antonelli presumivelmente forçou demais seus pneus Pirelli com suas velocidades loucas nas curvas, de modo que eles não tinham mais aderência total quando ele chegou à Parabolica (na verdade: curva Alboreto). Talvez outros pilotos também fosse capaz de atingir tais velocidades de curva se tivesse pilotado de forma imprudente como Antonelli.



Wolff sabe: "Todos nós sempre nos perguntamos se estamos tomando as decisões certas. E a decisão de Antonelli é certamente uma decisão corajosa e, para nós, também um experimento". Agora é uma questão de "administrar as expectativas no próximo ano, as dele, as nossas e também as dos torcedores, e simplesmente deixá-lo se desenvolver".



"Haverá momentos em que arrancaremos os cabelos por causa de erros, e depois haverá momentos de brilho novamente, quando você verá como esse talento se manifesta. Mas o principal é nos desenvolvermos no próximo ano".

"2026 é muito importante para nós como fabricante de motores. E queremos tê-lo pronto até lá".



Antonelli fez uma segunda sessão de TL1 no GP do México e teve um desempenho muito mais calmo do que em sua corrida em casa, na Itália. Ele completou 19 voltas relativamente normais na Cidade do México. No final da sessão, ele estava um segundo atrás de George Russell, em décimo segundo lugar.



Wolff relata que "todos que trabalharam com ele" descrevem o talento de Antonelli como "excepcional" nas fórmulas juniores antes da Fórmula 1. No entanto, a Mercedes "cometeu um erro" em Monza "ao expô-lo à pressão na Itália e também ao anunciar que ele pilotaria para nós em 2025".



Mas uma coisa é certa: mesmo que a participação de Antonelli em Monza tenha terminado nas pilhas de pneus e não em primeiro lugar nos resultados, foi uma estreia memorável na Fórmula 1.

