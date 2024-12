Quando o ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, aceitou o convite para chefiar as operações de Fórmula 1 da Audi no início deste ano, ele sabia que seria uma tarefa difícil.

Uma coisa é trabalhar com uma equipe estabelecida, como ele fez em Maranello, para lutar pela glória no campeonato; outra coisa é construir algo a partir da parte de trás do grid.

Mas até ele admite que o desafio da Audi foi maior do que o previsto originalmente, pois a realidade de uma equipe que luta para marcar pontos e não tem uma estratégia adequada para avançar foi percebida.

"Quando cheguei, não havia apenas zero pontos, mas também nenhum plano ou desenvolvimento", disse o COO e CTO da Audi ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva. "E isso foi o que mais me preocupou.

"Tudo estava focado apenas em '26, mas isso foi, de certa forma, um problema para mim, porque acho que uma equipe precisa sempre lutar na pista".

"É somente lutando, competindo na pista, que você pode entender o quanto está se saindo bem e se o que está fazendo está indo na direção certa".

"Você precisa entender o desempenho. Você precisa entender os pontos fracos e fortes, e também precisa lidar com eles. E esse é o verdadeiro know-how [saber prático] de uma equipe".

Do ponto de vista de Binotto, a gerência anterior, inicialmente liderada por Andreas Seidl, mas depois acompanhada por Oliver Hoffmann, estava muito concentrada no quadro de longo prazo em detrimento do que estava acontecendo no momento.

Mattia Binotto, COO e CTO, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Foi isso que provocou a queda da Sauber na classificação e também afetou a mentalidade da equipe, que não tinha uma estratégia claramente definida do que deveria fazer no presente.

"Quando entrei em agosto, na verdade, era como uma equipe que estava quase congelada", acrescentou Binotto.

"Portanto, ao mesmo tempo em que nos certificávamos de que tínhamos os planos adequados em nossa jornada para nos tornarmos uma equipe de ponta no futuro, precisávamos realmente impulsionar a equipe para melhorar e, possivelmente, já durante a temporada atual.

"A importância da atual temporada não era apenas não terminar com zero pontos, porque terminar em 10º com zero ou 10º com quatro pontos não muda muita coisa".

"Mas foi mais para nos certificarmos de que definimos a direção adequada de desenvolvimento para a próxima temporada também - e estarmos energizados durante o inverno [intertemporadas]".

"Hoje, vejo uma equipe mais convencida do que é preciso, do que é necessário para a próxima temporada e espero que possamos desenvolver ainda mais o carro atual".

Fazendo as mudanças

Binotto passou suas primeiras semanas no comando fazendo uma análise do estado da operação da Hinwil e tentando entender melhor o que estava funcionando e o que não estava.

E a conclusão foi bem rápida: a infraestrutura precisava ser ampliada, as instalações precisavam ser melhoradas e era necessário iniciar uma campanha de recrutamento.

"Acho que a Sauber tem sido uma equipe com mentalidade de sobrevivência nos últimos 10 anos, sem mais investimentos e sem gastos reais", disse ele. "Então, o que quer que você tenha, você mantém, mas nunca se desenvolve mais".

"Se eu olhar para o próprio túnel de vento. É um ótimo túnel de vento, ainda hoje, acho que está atualizado em termos de instalações e estrutura".

"Mas o que não foi desenvolvido foi a metodologia interna de testes. E um bom túnel não é apenas ter o fluxo adequado em um túnel; é a maneira como você mede seus dados e as características de desempenho aerodinâmico".

"Trata-se de medições, de sensores, de aquisição de dados. Trata-se da precisão dos dados. É uma questão de correlação com a pista de corrida e, se há algo em que estamos presos, é nessa metodologia".

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, CEO e CTO da Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Motorsport Images

Binotto vê uma falta semelhante nas instalações de simulação da Sauber, que, segundo ele, agora são essenciais para tornar uma equipe competitiva.

"Então, qual é o nível de correlação de nossa simulação hoje? Não é suficientemente bom", admitiu ele. "E como posso dizer que não é suficientemente bom? Porque tenho certamente uma referência em mente, e outra equipe que conheço muito bem.

"E por que a correlação ou a metodologia CFD [Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual] é tão importante? Porque hoje não é possível testar tudo para entender qual é o mais rápido. Primeiro, é preciso fazer uma triagem, filtrar mil ideias e levar as dez melhores para o túnel de vento".

"Ter uma ferramenta de simulação adequada é o mais importante atualmente. E, mais uma vez, é aí que estamos muito atrasados".

Com relação ao pessoal, Binotto estima que a Sauber precisa aumentar o número de funcionários em cerca de 350 - algo que não vai acontecer da noite para o dia.

"É muita gente. É realmente muita coisa", disse ele. "Portanto, acreditamos que o número de pessoas que precisamos aumentar para sermos comparáveis a uma equipe de ponta é de 350. E isso não se refere apenas à engenharia, mas também à manufatura, ao financeiro e ao RH".

"Mas como podemos contratar 350 pessoas de outros países que sejam especialistas em F1? É quase impossível".

"É por isso que nossa estratégia será investir principalmente em jovens talentos graduados. O motivo é que estou convencido de que esse é o melhor investimento que podemos fazer para o nosso futuro".

"A jornada da Audi é uma jornada de longo prazo, e tenho certeza de que, em alguns anos, os jovens graduados de hoje nos darão nosso melhor retorno sobre os investimentos".

Paciência para o sucesso

Embora a Audi possa ter se inscrito originalmente na F1 em 2022 com ambições de ser uma concorrente a partir de sua entrada oficial como equipe de trabalho em 2026, as metas foram um pouco reduzidas.

Binotto é realista quanto ao que ainda precisa ser implementado e quanto tempo será necessário para que a Audi chegue onde precisa estar. E ele não acha que a empresa chegará lá nesta década.

"Como você pode imaginar, apenas construir, talvez uma nova instalação, leva três anos para atrair pessoas, e pessoas boas. É preciso oferecer a elas um bom ambiente para trabalhar e viver".

"Portanto, talvez só daqui a três anos possamos alcançar nosso objetivo de lutar por vitórias e, digamos, o título até 2030. Isso ainda é muito ambicioso, muito desafiador. Mas esse é o tempo que levará".

"Então, podemos ter sucesso na próxima temporada? Não, de jeito nenhum. Poderemos ter sucesso em alguns anos? De jeito nenhum, porque não teremos as pessoas, as instalações e todas as ferramentas necessárias".

"Então, qual pode ser [a meta] nesse meio tempo? É melhorar, melhorar a cada temporada, simples assim".

"Não se pode simplesmente esperar até 2030 para ser o melhor ou ser uma referência. Você precisa ir passo a passo, escalar a montanha para estar no topo do ranking".

"Para nós, será importante, eu acho, no próximo ano, fazer melhor do que em 2024, e no ano seguinte também".

Markus Duesmann, CEO da Audi, durante a coletiva de imprensa da Audi na Auto Shanghai 2023 Foto de: Audi Communications Motorsport

Binotto foi acompanhado em várias corridas este ano pelo CEO da Audi, Gernot Doellner, que foi bem informado - e entende - que os desafios futuros são maiores do que o previsto originalmente.

Os dois trabalharam juntos para garantir o recente investimento do Catar e estão alinhados quanto ao prazo necessário para o sucesso - mesmo que isso signifique alguns desafios difíceis pela frente.

"É sempre necessário gerenciar as expectativas", disse Binotto. "Mas eles [Audi] não apenas entendem, mas também concordam, o que é o mais importante.

"Mas eu sei como é difícil ainda administrar as expectativas para a jornada, porque quando tivermos a marca dos Quatro Anéis no carro, e se eles não forem rápidos o suficiente, certamente a pressão aumentará".

No entanto, o que é mais importante para Binotto neste momento é que, além do apoio de um fabricante com muito dinheiro por trás dele (e algum poder financeiro extra do Catar), há pelo menos um plano em andamento - algo que faltava claramente antes.

Isso não significa que o sucesso virá mais rápido, mas pelo menos significa que existe uma direção e um destino acordado.

"É uma Estrela do Norte. É uma visão clara. Ela está lá", disse ele. "Sabemos o que precisamos para chegar lá, e muitas vezes tomo como referência a escalada de uma montanha".

"Precisamos chegar ao topo e, no momento, estamos realmente tentando traçar nosso caminho para chegar lá. Sabemos que o caminho pode ser longo. Sabemos que será ainda mais difícil, que será exaustivo".

"Mas se ter uma visão clara e gerenciar as expectativas é o mais importante hoje. Então, o importante será ter os recursos certos para fazer isso".

"E acho que o projeto da F1 avaliou bem o tempo que levará e o quanto será necessário", conclui.

