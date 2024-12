George Russell pediu ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que "expresse qual é o seu objetivo" com o órgão regulador do automobilismo, em meio à tensão contínua entre o ex-piloto de rali dos Emirados Árabes Unidos e os pilotos de Fórmula 1.

A temporada de 2024 da F1 terminou com a Associação de Pilotos de GPs (GPDA) ainda aguardando uma resposta formal ao seu pedido para que seus membros fossem tratados como "adultos" em uma carta que publicamente chamou a atenção de Ben Sulayem e sua busca para reprimir os palavrões dos pilotos.

Isso faz parte de um esforço mais amplo do órgão regulador para impedir que os pilotos incitem acidentalmente o abuso dos oficiais com comentários ofensivos por parte dos fãs e segue a tentativa da FIA de reduzir o risco de os pilotos serem queimados em acidentes enquanto usam joias - uma saga que começou quando Ben Sulayem se tornou presidente no início de 2022.

Depois que a carta dos pilotos foi publicada na conta do Instagram da GPDA no início de novembro, Ben Sulayem disse posteriormente à mídia, incluindo o Motorsport.com, que "não era da conta deles" a forma como ele governa a FIA.

Quando perguntado sobre as últimas novidades sobre o assunto no final da temporada de 2024 em Abu Dhabi, Russell disse: "Eu realmente não sei o que está acontecendo na cabeça dele, mas como dissemos da última vez que tivemos essa discussão, eu meio que disse, tipo: 'O que vem a seguir? Qual será a próxima coisa a fazer?"

"Eu não esperava que fosse algo que, duas semanas depois, parece muito sério".

Essa é uma referência ao desenvolvimento de que a FIA planejava entregar questões de conformidade diretamente a Ben Sulayem e ao presidente do senado, o que foi posteriormente votado na assembleia geral da FIA deste mês.

"Eu realmente não sei o que toda essa mudança de governança significa com a [situação] de conformidade", acrescentou Russell - em uma entrevista com a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com. "Eu nem sei exatamente o que é, mas parece ser um grande negócio".

"E fiquei bastante surpreso com o fato de que 'duas semanas depois, há outra coisa'. Será que daqui a duas semanas vai ter outra coisa de novo? E 'Onde estamos? Onde está o ponto final?'"

"Acho que seria ótimo para todos nós entendermos qual é a meta e o objetivo da FIA. E acho que seria ótimo para nós entendermos, se o presidente pudesse nos dizer qual é sua meta com a FIA e talvez pudéssemos ver isso do ponto de vista dele".

"E talvez assim tenhamos uma compreensão maior também", conclui.

