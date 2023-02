Carregar reprodutor de áudio

A Alfa Romeo apresentou o seu C43, o novo carro da Sauber a levar o nome da fabricante italiana na Fórmula 1.

O carro apresenta uma pintura atraente em vermelho e preto carbono projetada pelo principal departamento de estilo de carros de rua da Alfa Romeo, sem o branco que faz parte do visual estabelecido desde que a empresa uniu forças com a Sauber como patrocinadora em 2018.

O acordo da Alfa Romeo com a organização suíça termina este ano antes de duas temporadas de transição com a Ferrari antes de a equipe se tornar a equipe da Audi em 2026.

A nova pintura marca a aventura final da Alfa na F1 e a mudança do patrocinador do título de Orlen para Stake.

A equipe revelou um show car em um evento de lançamento na Suíça na manhã desta terça-feira, além de divulgar imagens renderizadas. O verdadeiro C43 será visto pela primeira vez durante o dia de filmagem em Barcelona na sexta-feira.

Alfa Romeo C43 1 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 2 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 3 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 4 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 5 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 6 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 7 / 8 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 8 / 8 Foto de: Alfa Romeo

O novo CEO da Sauber, Andreas Seidl, optou por manter um perfil discreto por enquanto, enquanto começa sua principal tarefa de construir a organização antes da chegada da Audi.

A Alfa Romeo será, assim, supervisionada nos fins de semana de corrida por Alessandro Alunni Bravi, que foi nomeado representante da equipe.

"Dar vida a um carro é um longo processo que envolve todos os departamentos de uma equipe de corrida, por isso é um grande orgulho vê-lo revelado hoje", disse o italiano.

"Optamos por fazê-lo na frente de nossos fãs, perto de nossa casa, porque o lançamento de um novo carro não é apenas um momento para declarar seus objetivos para a próxima temporada - é também um momento para retribuir às pessoas que apoiaram, seja nas arquibancadas, na frente da TV ou na fábrica, e expressamos nossa gratidão pela paixão e pela crença em nosso projeto.

“Nosso novo carro é fruto de meses de trabalho, mas hoje é só o começo de uma jornada. Precisamos continuar trabalhando muito, com humildade e dedicação, para trazer performance para a pista.

"Todos na equipe estão comprometidos com essa meta e estou confiante de que colheremos os frutos do nosso trabalho."

A equipe descreve o C43 como uma evolução de seu antecessor. No entanto, apresenta mudanças substanciais na parte traseira, com uma nova caixa de câmbio, suspensão traseira e layout de refrigeração, com todas as mudanças pensadas para resolver os pontos fracos que foram aparentes no ano passado.

O outro foco principal foi a confiabilidade depois que a equipe sofreu uma série de problemas em 2022.

"Estou muito orgulhoso do que conquistamos nos últimos meses, porque criar um carro novo é sempre um grande esforço da equipe", disse o diretor técnico Jan Monchaux.

“Este carro é uma evolução do ano passado, refletindo os novos regulamentos e introduzindo grandes mudanças nas áreas onde encontramos melhorias necessárias.

“Espero que seja mais rápido do que o carro que tivemos no ano passado, isso é o que mais importa, e mais confiável também – nos esforçamos muito nessa direção.

"Agora, é hora de ir para a pista e ver como este carro se comporta. Estou feliz por voltar às corridas e estou confiante de que teremos muito mais por vir em breve."

Alfa Romeo C43 1 / 2 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, cockpit 2 / 2 Foto de: Alfa Romeo

