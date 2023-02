Carregar reprodutor de áudio

A quinta temporada de Drive To Survive, série da Netflix que mostra os bastidores da Fórmula 1, está marcada para estrear dia 24 de fevereiro mostrando tudo o que aconteceu em 2022 e neste ano, conta com o retorno do atual bicampeão mundial: Max Verstappen.

Depois de participar de três das quatro temporadas lançadas, o holandês da Red Bull decidiu não dar mais entrevistas à produtora responsável pelas filmagens por entender que eles criavam narrativas voltadas para rivalidades que não existiam na vida real e distorciam alguns momentos para aumentar o drama nas telas. Por conta disso, Max ficou de fora em 2021 - ano que protagonizou uma das maiores rivalidades com Lewis Hamilton e conquistou seu primeiro título.

Recentemente, em entrevista ao Motorsport.com, Verstappen revelou que tinha sentado com os produtores e exposto seu ponto de vista em relação ao que ele não concordava e o deu suas condições para retornar ao show.

"Eu sentei com eles e expliquei meus pensamentos e o que achei que havia de errado no passado. Foi uma conversa rápida, mas muito boa. Você passa a ter um pouco mais de opinião sobre como você será retratado, em vez de dar uma entrevista e não saber o que será feito com isso, como será colocado no show. É apenas isso que estou pedindo, que seja mais realista. Não posso controlar o que eles fazem com outros pilotos. Mas quero estar em controle sobre o que estou divulgando"

Durante o lançamento do RB19, o carro da Red Bull para a temporada de 2023, o piloto falou sobre suas expectativas para o que será retratado em relação à 2022 - ano em que ele foi bicampeão mundial em uma disputa contra Charles Leclerc da Ferrari em determinado momento do campeonato. No evento em Nova York, o holandês não deixou de 'cutucar' a Netflix.

"Espero que eles tenham entendido minha mensagem, e também sei que, sendo campeão, você deve fazer parte de algo assim, então acho que dei a eles 30 minutos ou uma hora de entrevista . Espero que eles usem bem isso. Não sei quando vou assistir, mas espero ficar feliz depois de ver. Sei que é importante para a F1 e para o crescimento do esporte em geral."

