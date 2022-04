F1: Alfa Romeo troca chassi de Bottas após dano no exaustor

Carregar reprodutor de áudio

A Alfa Romeo explicou o motivo que levou a Valtteri Bottas perder o segundo treino livre para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 neste sábado. A equipe correu contra o tempo para construir o chassi reserva para o finlandês após o abandono na sexta durante a classificação, devido a uma quebra no exaustor.

Bottas sofreu a quebra durante o Q3, e foi orientado pela equipe a parar o carro após a telemetria apontar o aumento na temperatura. Mesmo sem completar a sessão, o finlandês ainda garantiu a oitava posição para a sprint.

Após uma inspeção no carro, a equipe percebeu danos à fiação e outros sistemas tão significativos que seria mais fácil trocar o chassi do que fazer reparos. Devido ao parque fechado, o trabalho só começou na manhã deste sábado. A expectativa era de finalizar a tempo de liberar Bottas para o TL2, o que não aconteceu.

Sua unidade de potência original da Ferrari foi colocada no novo chassi, mas o finlandês precisou de um câmbio novo. Sob o regulamento atual, não há penalizações associadas às mudanças feitas.

"Tivemos um problema com o exaustor", disse Frédéric Vasseur ao Motorsport.com. "E isso queimou os componentes ao redor, incluindo a embalagem do câmbio, então era mais fácil mudar. Queríamos ter feito ontem, mas o carro fica selado. Então era quebrar o selo e largar do pitlane ou esperar até hoje e arriscar perder o TL2".

"É uma pena que tenhamos perdido o TL2. Certamente teria sido melhor participar da sessão".

