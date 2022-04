A curiosa "Última Ceia" da F1 em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Os chefes das equipes da Fórmula 1 e os responsáveis pela Liberty Media e Pirelli jantaram juntos em Ímola no final de semana do GP da Emilia Romagna na noite de sexta-feira (22).

A F1 é a categoria máxima do automobilismo mundial e, por isso, todos os times, pilotos e membros do paddock guardam seus segredos para que nenhum rival possa saber o que eles têm em mente.

No entanto, sempre há tempo para relaxar e se divertir entre colegas de profissão, como fizeram os chefes de quase todas as equipes do grid em um jantar na noite de sexta-feira em Ímola.

Em uma imagem divulgada pela própria F1 em suas redes sociais oficiais, pudemos ver os integrantes de nove das dez equipes da atual temporada da categoria sentados em volta de uma mesa para compartilhar um momento agradável fora do ambiente competitivo que os caracteriza.

"Juntos em Ímola para o fim de semana!", dizia a conta em seu perfil no Twitter. No jantar, houve representação de todas as partes da F1, tanto das equipes quanto dos organizadores, já que Stefano Domenicali e Ross Brawn estiveram presentes como ponto de união entre a Liberty Media e os participantes da categoria.

Mario Isola, chefe da Pirelli, também marcou presença. Na fotografia, da esquerda para a direita, Andreas Seidl e Zak Brown aparecem como representantes da equipe McLaren, este último abraçando o atual presidente da F1, e pouco à frente de Mattia Binotto.

Ao seu lado estava o rival direto de 2022, Christian Horner, chefe da Red Bull, que dividia um lugar com Ross Brawn.

Sentados bem na frente da câmera estavam Otmar Szafnauer e o chefe da Pirelli, enquanto do lado esquerdo da mesa estavam Guenther Steiner, da Haas, Frédéric Vasseur, representando a Alfa Romeo, e Laurent Rossi, CEO da Alpine.

Outros personagens carismáticos do paddock não poderiam ficar de fora, como os chefes da AlphaTauri, Williams e Mercedes: Franz Tost, Jost Capito e Toto Wolff.

O único que faltou foi Mike Krack, chefe da Aston Martin, que talvez não tenha podido estar presente por motivos de trabalho.

Seja como for, durante este jantar é certo que ocorreram conversas interessantes e, quem sabe, pode ter saído algo que pudesse mudar o futuro da categoria.

