Fernando Alonso acredita que o ritmo da Alpine é melhor do que o que os resultados da Fórmula 1 2022 indicam até agora. No primeiro evento da temporada no Bahrein, o espanhol terminou em nono, dois lugares atrás do companheiro de equipe, Esteban Ocon, depois de uma corrida abaixo do ideal que foi comprometida por problemas de motor e sua estratégia de pneus.

Já no fim de semana passado, na Arábia Saudita, os dois pilotos lutaram pelo sexto lugar nos estágios iniciais e, enquanto o francês acabou terminando à frente de Lando Norris, da McLaren, o bicampeão abandonou com um problema de direção ainda não identificado.

Em contraste com o Bahrein, a Alpine ultrapassou a Alfa Romeo e a Haas em Jeddah, e Ocon não ficou muito atrás da Mercedes de George Russell na bandeirada, tendo batido o inglês na classificação.

"Acho que tive duas grandes corridas", disse Alonso, quando questionado pelo Motorsport.com sobre o final frustrante de sua impressionante exibição em Jeddah. "Uma no Bahrein, mas infelizmente com a estratégia errada, talvez com o pneu de largada, começando com um gasto e comprometendo toda a minha corrida. O motor também que não era bom lá."

"Aqui [Jeddah], acho que fui muito rápido na qualificação, mas muito azarado, porque algumas outras pessoas não tinham pneus novos no Q3, e o conjunto de novos foi o mais rápido, infelizmente."

"Então, tivemos que ultrapassar [alguns] carros e voltar à nossa posição natural do fim de semana, que creio que fosse P5 ou P6. No entanto, abandonamos. É decepcionante ter apenas dois pontos depois de dois ótimos finais de semana."

Alonso espera que em corridas futuras a Alpine se beneficie de problemas com os outros carros, e não o contrário.

"O ritmo parece um pouco melhor do que os resultados dizem", comentou. "Demos alguns pontos para as pessoas atrás de nós. É um longo caminho, a sorte vai mudar e esperamos receber alguns desses 'presentes' no futuro."

"Estou feliz com o desempenho, mas como eu disse, perdemos pontos. Acho que poderia ser P6 ou P7 no campeonato para ser honesto, e não estou nessa posição, e não é porque não merecemos, é só porque não maximizamos."

Questionado se estava feliz por estar batalhando por P6 ou P7, ele acrescentou: "Bem, briguei pelo título em 2012 com o terceiro carro mais rápido. Então, estou acostumado com isso".

Alonso admitiu que ainda é muito cedo para dizer se a Alpine pode ter o terceiro carro mais rápido em 2022.

"Não sei", reiterou o espanhol. "A Alfa Romeo parece um pouco mais rápida em alguns lugares, a Haas foi muito rápida no Bahrein. E Russell estava bem hoje, mas não excepcional. Então estamos lá, e cabe a nós fazer algum progresso."

"Talvez não sejamos os terceiros mais rápidos, mas parece que podemos ser consistentes, e em Jeddah, sem o abandono, poderíamos ter sido sexto e o sétimo. Isso nos colocaria em um bom nível de pontos e, como eu disse, ainda há um longo caminho a percorrer, mas me senti rápido na pista."

Apesar de ter concluído o GP do Bahrein, os problemas de Alonso o levaram a instalar um novo V6, turbo, MGU-H, MGU-K e escapamento em Jeddah.

Seu abandono no domingo é mais motivo de preocupação, mas ele está satisfeito com o desempenho geral da unidade de potência Renault de 2022.

"Sim, acho que estamos no páreo agora com os outros. Podíamos lutar nas retas na Arábia e no Bahrein", comentou. "Agora, infelizmente, precisamos continuar investigando o que aconteceu com o motor e ter certeza de que podemos ter o suficiente para a temporada."

