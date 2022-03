Carregar reprodutor de áudio

Colin Kolles, que foi diretor de Jordan/Midland/Spyker/Force India na Fórmula 1, além de ex-chefe de equipe da Hispania e consultor da Caterham, questionou se Sebastian Vettel seguirá como piloto da Aston Martin em meio ao fraco início de temporada do time britânico em 2022.

Fora dos GPs de Bahrein e Arábia Saudita por ter contraído covid-19, o tetracampeão mundial ainda vai estrear com o AMR22 em uma corrida neste ano, mas a Aston começou o campeonato em má forma e é uma das escuderias da F1 que ainda não pontuaram, além da Williams.

Em entrevista ao programa AvD Motor & Sport Magazine, da emissora de TV alemã Sport1, o romeno-germânico também fez fortes críticas ao dono da Aston Martin, o empresário canadense Lawrence Stroll.

"Se o dono da equipe acha que deve gerenciar o time, não vai dar em nada. Ele acha que entende tudo melhor do que todos e coloca seu filho no centro do negócio. Acho que essa abordagem é completamente errada. É como pegar um milhão e jogar no fogo. O dinheiro queima rapidamente na F1 se você não sabe o que está fazendo. É exatamente o que acontece na Aston", afirmou Kolles sobre o pai de Lance Stroll, piloto canadense da equipe de Silverstone e companheiro de Vettel.

Em relação ao competidor alemão, o ex-diretor da Force India (que 'deu origem' à Aston Martin) disse: "Não acho que Vettel queira pilotar esse carro. Ele não quer fazer isso consigo mesmo. É um pensamento muito ousado de minha parte, mas tenho certeza que ele questionou se continuará."

"Sebastian é ótimo, já ganhou muito dinheiro e tem uma família. E especialmente graças à sua experiência, ele entende muito bem o que está acontecendo na equipe. Não acho que a Aston Martin vai conseguir qualquer resultado", completou Kolles, contrapondo-se a Lawrence Stroll.

