Depois de perdeu seu 100º pódio no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, em função de uma punição de 10 segundos, informada depois do fim da corrida, Fernando Alonso questionou demora da FIA para comunicar a decisão. Ele disse que os comissários tiveram tempo suficiente para avisá-lo.

O piloto até tentou minimizar o ocorrido, mas não deixou de criticar a FIA. "Não dói muito para ser honesto. Eu estava no pódio, fiz as fotos com o troféu e comemorei com champanhe e agora tenho três pontos a menos. Não tenho 15, tenho 12", disse.

"Mas acho que é mais um show ruim da FIA hoje, mais do que decepção para nós mesmos. Você não pode aplicar uma penalidade 35 voltas após o pit stop. Eles tiveram tempo suficiente para realmente informar sobre a penalidade, porque mesmo que eu soubesse disso, talvez eu pudesse abrir 11 segundos para o carro atrás. Hoje não fizemos um bom show para nossos fãs", lamentou o piloto da Aston Martin.

"Ninguém me disse essa penalidade de cinco segundos, eles só me disseram apenas os cinco segundos no primeiro stint e eu abri sete ou oito. Então, no segundo [stint] não havia nenhuma informação. Nem sabia da investigação.

Alonso explicou que a Aston Martin tem intenção de contestar a decisão da FIA. "A equipe está tentando rever o acontecido com os comissários, porque não entendemos totalmente a segunda punição, mas como eu disse, eu me importo muito porque comemorei, mas agora tenho três pontos a menos que tentarei recuperar na Austrália".

