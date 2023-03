Carregar reprodutor de áudio

Depois de ganhar 13 posições nas 50 voltas do GP da Arábia Saudita, Max Verstappen disse que corrida não foi fácil e que está contente com o segundo lugar. O bicampeão da Fórmula 1 destacou que foi uma boa recuperação e comemorou ponto extra da volta mais rápida, que o manteve na liderança do campeonato.

"Não foi muito fácil escalar o pelotão. No começo, seguir os carros foi muito difícil, mas depois ultrapassei um por um e consegui um bom ritmo. Muito feliz por estar no pódio", disse Verstappen. O piloto da Red Bull, que era favorito para ser pole position, teve uma quebra na classificação, que o impediu de ir para o Q3, e largou em décimo quinto. Durante a corrida, Verstappen chegou a reclamar de problemas, mas conseguiu receber a bandeirada final. "Tive problemas até o fim da corrida. Tínhamos uma grande diferença para o terceiro. Então, em um ponto, decidimos apenas nos contentar com o segundo lugar, o que eu acho, de qualquer maneira, foi uma recuperação muito boa. Estou feliz com isso", disse.

Por fim, Max Verstappen comemorou o ponto extra da volta mais rápida, que assegurou que ele continuasse na liderança com vantagem de justamente um ponto. "Eu tentei no final. Felizmente deu certo", celebrou.

