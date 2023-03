F1: FIA 'reverte' punição a Alonso, que tem 100º pódio oficializado

Carregar reprodutor de áudio

O final da prova de Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 não poderia ter sido mais caótico, já que, após o piloto cruzar a bandeira quadriculada na terceira posição e comemorar seu segundo pódio com toda a equipe, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) penalizou o espanhol e acrescentou uma penalidade de 10 segundos ao seu tempo final, pelo qual acabou por perder o pódio para George Russell, britânico da Mercedes.

No entanto, a Aston Martin protestou oficialmente a sanção imposta ao seu piloto por não concordar totalmente com a decisão da entidade e, várias horas após o final da corrida, o troféu do terceiro lugar voltou para as mãos do asturiano.

Desta forma, Alonso chegou ao seu 100º pódio na categoria mais alta do automobilismo e alcançou o segundo top 3 da temporada em duas corridas, um início de temporada fantástico que até alguns meses atrás parecia impossível.

"100º pódio! Que equipe incrível nós temos, e um carro veloz! Orgulhoso de vocês, Aston Martin F1", escreveu o espanhol, que faz sua primeira temporada no time britânico de Silverstone após assumir o assento que era do recém-aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

A FIA explicou: "Os comissários receberam uma carta datada de 19 de março de 2023 da Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 com uma Petição de Revisão de acordo com o Artigo 14.1.1 do Código Esportivo Internacional, recorrendo da decisão deste painel de comissários de impor uma penalidade de 10 segundos ao carro 14 (Fernando Alonso) por não servir penalidade anterior corretamente."

"Em apoio à Petição de Revisão, os comissários viram as atas da última reunião e evidências em vídeo de 7 casos diferentes em que carros foram tocados pelo macaco enquanto cumpriam uma penalização semelhante à imposta ao carro 14 sem que houvesse penalização.

"A apresentação clara da equipe foi que a alegada representação de um acordo entre a FIA e as equipes que tocarem o carro de qualquer forma, inclusive com um macaco, constituiria “trabalho” no carro para efeitos da alínea c) do n.º 4 do artigo 54.º do Regulamento Desportivo, estava incorreta e por isso a base da decisão dos comissários estava errada."

"À luz da petição, os comissários tiveram que decidir se havia um “novo e significativo elemento [que foi] descoberto e que não estava disponível para as partes que buscam a revisão no momento da decisão em questão.”

"Se houvesse tal(is) elemento(s), então os comissários precisariam considerar se a decisão precisava ser modificado de alguma forma. Tendo analisado as evidências de vídeo apresentadas e ouvido o representante da equipe Aston Martin e os membros relevantes da FIA, os comissários determinaram que existiam novas evidências significativas e relevantes, conforme exigido pelo Artigo 14.1.1, para desencadear uma revisão da decisão, em particular as provas em vídeo e as provas verbais da equipe e da FIA."

"Isto ficou claro para os comissários, que o substrato da decisão original, ou seja, a representação de haver um acordo, foi questionada pelas novas evidências. Assim, procedemos à apreciação do mérito do pedido de revisão."

"Após revisar as novas evidências, concluímos que não havia um acordo claro, como foi sugerido aos comissários anteriormente, que poderia ser invocado para determinar que as partes concordaram que um macaco tocando um carro equivaleria a trabalhar no carro, sem mais. Nestas circunstâncias, consideramos que nossa decisão original de impor uma penalidade ao carro 14 precisava ser revertida e o fizemos."

