Carregar reprodutor de áudio

A liderança do mundial de pilotos poderia ficado com Sergio Pérez, mas, por conta de um ponto Max Verstappen deixou a Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, na ponta. No campeonato de construtores, a inversão no pódio entre George Russell e Fernando Alonso fez com que a Mercedes assumisse o segundo lugar.

Além da vitória, Sergio Pérez estava deixando Jeddah em primeiro lugar na tabela de pilotos, mas a ponta durou por pouco tempo. Conquistando o melhor tempo da corrida na última volta, Max Verstappen voltou a ficar à frente do companheiro de equipe por apenas um ponto, 44 do holandês contra 43 do mexicano.

Mesmo perdendo o terceiro lugar por conta de uma punição aplicada após a cerimônia do pódio, Fernando Alonso se manteve no top 3, atrás apenas dos dois pilotos da Red Bull e em cima dos representantes da Mercedes.

Contudo, o mesmo não aconteceu com a Aston Martin na tabela do campeonato de construtores. Por ter caído para P4 e Russell ter herdado o P3, a Mercedes passou à frente da equipe de Silverstone assumindo o segundo lugar com cinco pontos de vantagem.

Mundial de pilotos