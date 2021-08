"Você é tão bom quanto sua última corrida", esta é uma das frases mais conhecidas da Fórmula 1 quando se trata de avaliar o desempenho de um piloto. Como o GP da Hungria foi o mais recente, Fernando Alonso está em ótima fase. O espanhol segurou Lewis Hamilton por muitas voltas em Hungaroring, em um duelo de uma inferior Alpine contra a Mercedes, e superou uma vantagem de 2s5, segundo ele próprio.

O bicampeão comparou a disputa com o ex-companheiro de McLaren com uma batalha semelhante contra Michael Schumacher em Ímola, no ano de 2005. Naquela época, o duelo entre Renault e Ferrari era mais equilibrado que o da última corrida, mas também desvantajoso para o Príncipe das Astúrias, que saiu vitorioso.

Em entrevista ao DAZN, Alonso relembrou a luta com o alemão e comparou sua situação em cada ano: "Schumacher era 0s3 ou 0s4 mais rápido na ocasião. Hamilton tinha a vantagem de 1s5 com o carro e de mais 1s com os pneus. Ou seja, um total de 2s5."

"Ele continuava cometendo os mesmos erros nas curvas finais. Estava esperando que ele fizesse a última normalmente e me ultrapassasse antes da primeira, como ele fez com Carlos [Sainz]. Deveria ter feito isso comigo, mas continuou cometendo os mesmos equívocos", acrescentou.

O espanhol tentava segurar a quarta posição até o britânico conseguir passá-lo a poucas voltas do fim e jogá-lo para quinto. No entanto, com a desqualificação de Sebastian Vettel, Alonso terminou no top 4, enquanto Hamilton ficou com o segundo lugar ao ultrapassar Sainz, como citado por Fernando.

