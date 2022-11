Carregar reprodutor de áudio

Pilotos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso e o francês Esteban Ocon foram convocados pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após o incidente que envolveu a dupla da Alpine na corrida sprint deste sábado no GP de São Paulo, em Interlagos.

Os companheiros da equipe francesa se tocaram na primeira das 24 voltas, quando Ocon estava à frente de Alonso, provocando a ira do bicampeão mundial. Tudo isso às vésperas do adeus do espanhol à Alpine -- ele vai para a Aston Martin na vaga do alemão Sebastian Vettel em 2023.

O substituto de Alonso na Alpine, aliás, também foi convocado pelos comissários desportivos: o francês Pierre Gasly, que está de saída da AlphaTauri, teria pilotado muito devagar nas voltas de reconhecimento.

Outros três pilotos têm incidentes sob investigação pelo controle de corrida

O britânico Lewis Hamilton, que completou o pódio com a Mercedes, o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, e o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, estão tendo seus posicionamentos no grid de largada investigados. Os carros estavam supostamente 'tortos' em seus colchetes.

Programação do GP de São Paulo

O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP de São Paulo de Fórmula 1 em si, cuja largada está programada para às 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

F1 AO VIVO: O MELHOR DEBATE SOBRE A CORRIDA SPRINT EM INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: