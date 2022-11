Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz explicou que sua ultrapassagem em Max Verstappen pela segunda colocação na sprint race do GP do Brasil de Fórmula 1, que ocasionou um toque entre os dois pilotos, aconteceu porque o espanhol estava no "limite", alegando que diante de uma Red Bull "ou você é agressivo ou você não ultrapassa".

O piloto da Ferrari avançava pelo pelotão, em terceiro lugar naquele momento, quando Verstappen começou a ter problemas com o desempenho para se aproximar dos primeiros colocados. Neste momento, o espanhol aproveitou a oportunidade para forçar uma ultrapassagem na frenagem do "S" do Senna durante a volta 19.

Porém, ao fazer isso, o pneu traseiro direito de Sainz entrou em contato com a asa dianteira do bicampeão mundial, isso danificou a placa que acabou voando para trás. Embora o piloto da Ferrari não pretendesse entrar em 'conflito' com o holandês, ele disse que a vantagem de velocidade em linha reta da Red Bull significava que a única chance para superar o rival na ultrapassagem seria fazendo uma investida tardia na frenagem.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, battles with Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Estava no limite, com certeza", disse ele. "Com um Red Bull, ou você é agressivo na frenagem ou não os ultrapassa, porque eles são tão rápidos na reta que você realmente precisa ir na frenagem. Desculpe se teve um pouco de contato, mas isso é corrida."

Depois de deixar Verstappen para trás, Sainz conseguiu respirar um pouco e se livrar do rápido Lewis Hamilton, admitindo que estava preocupado com a capacidade dos pneus aguentarem a pressão.

“Normalmente, tenho um pouco mais de degradação do que a Mercedes e pude vê-los se esforçando bastante”, disse ele. "Tive que ser agressivo porque, obviamente, amanhã vou pagar a penalização e acho que o P2 foi o máximo [possível] hoje."

“Fiquei feliz com a corrida. Feliz com o ritmo. É só que a Mercedes ganhou ritmo recentemente e são muito rápidos na corrida.”

