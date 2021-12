Outros dois campeões mundiais do grid da Fórmula 1, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, concordam que tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton mereciam o título de 2021, com o espanhol brincando que o troféu deveria ser partido ao meio.

Hamilton perdeu o potencial octacampeonato após um final de corrida eletrizante em Abu Dhabi, com um safety car tardio que lhe custou a vantagem que havia construído para Verstappen. Com pneus novos, o holandês pôde passar com facilidade na última volta para vencer e conquistar o título.

Alonso e Vettel vivenciaram em suas carreiras títulos decididos na última corrida, com o espanhol vencendo em 2006, mas perdendo em 2007, 2010 e 2012.

"Fantástico", disse Alonso sobre o título de Verstappen. "Ele é um campeão, era apenas uma questão de tempo até que ele vencesse. Acho que hoje ele teve sorte. Sem o safety car, Lewis seria campeão e com o safety car, Max é o campeão. É um negócio de sorte, o que aconteceu hoje".

"Será um grande tópico de discussão, mas se você olhar para as 22 corridas, como eu disse na quinta qualquer um dos dois poderia ser campeão. Acho que mais do que qualquer outro ano, se você pudesse cortar o troféu ao meio, esse seria o ano. Porque ambos foram fantásticos".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso também admitiu que sentiu por Hamilton ao perder o campeonato "por causa do safety car no último momento".

"Claro. Como eu disse, Lewis estava pilotando em outro nível, especialmente na segunda parte do campeonato. O carro da Mercedes era mais rápido, sim, mas Valtteri [Bottas] não era segundo. Era Lewis colocando essa performance".

"Quando você perde o campeonato por causa de um safety car no último momento, certamente você lamenta um pouco. Como disse na quinta, via a disputa 51-49 para Max, e deixei claro desde o início, porque achei que Max teve mais momentos de azar no ano do que Lewis".

"O novo é algumas vezes mais atrativo do que o tradicional em termos de um novo campeão, é bom quando você vê as arquibancadas. Se Max chegar a quatro, cinco títulos, aí um novato virá e ele será a grande atração. É assim que vejo agora".

Vettel, que conquistou o primeiro e terceiro títulos em 2010 e 2012 na última etapa, também simpatizou com Hamilton.

"Estou feliz por Max, mas principalmente lamento por Lewis. Acho que ele teve um final de temporada incrível. E, para ser honesto, do meu ponto de vista, não ligo para quem vença, mas ambos mereciam. É que no final apenas um pode conquistar".

"Então sim, foi uma luta intensa, boa para o esporte. E sabe, obviamente se você é o sortudo, é ótimo. Se não é você, não é bom".

RETA FINAL: Hamilton vê vitória de Verstappen manipulada e Mercedes pode desistir de apelo

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: