Os testes privados organizados esta semana em Abu Dhabi permitirão a George Russell deixar a sua marca na Mercedes, pois Lewis Hamilton estará ausente. A temporada ainda não acabou para todos, já que o circuito de Yas Marina é palco de sessões esta semana, após o GP de Fórmula 1 do último domingo. São dois programas distintos, realizados em paralelo.

Os titulares estarão ao volante de monopostos modificados nesta terça (14) e quarta-feira para testar os pneus de 18 polegadas que serão lançados no próximo ano pela Pirelli. Estes compostos, oferecidos em cinco diferentes gamas (C1, C2, C3, C4 e C5), serão ajustados de forma a se adaptarem aos diferentes tamanhos, principalmente no que se refere à suspensão. Apenas nove das dez equipes vão participar, já que a Williams não preparou um carro adequado.

Esses testes de dois dias permitirão que três pilotos comecem em suas novas equipe. Russell estará presente em todas as sessões pelas Mercedes. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, recém-chegados à Alfa Romeo em 2022, dividirão a condução com um dia cada. Na Haas, a ausência de Nikita Mazepin por ele ter contraído Covid-19 será compensada na quarta-feira com a presença do reserva Pietro Fittipaldi.

Equipe Terça-feira Quarta-feira Mercedes George Russell George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez McLaren Daniel Ricciardo Lando Norris Aston Martin Lance Stroll Sebastian Vettel Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Ferrari Charles Leclerc / Antonio Fuoco Carlos Sainz AlphaTauri Yuki Tsunoda Pierre Gasly Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher Pietro Fittipaldi

Além desses, acontece também o tradicional Rookie Test, reservado a pilotos com pouca ou nenhuma experiência em GPs. Eles poderão pilotar os monopostos que acabaram de participar da temporada de 2021 e com pneus de 13 polegadas. Por outro lado, será limitado à terça-feira.

A pista de Yas Marina estará aberta aos pilotos das 9h às 13h e das 14h às 18h hora local (ou seja, das 2h às 6h e das 7h00 às 11h no Brasil).

Equipe Rookie Test (terça) Mercedes Nyck De Vries Red Bull Juri Vips McLaren Patrício O'Ward Aston Martin Nick Yelloly Alpine Oscar Piastri Ferrari Antonio Fuoco / Robert Shwartzman AlphaTauri Liam Lawson Alfa Romeo Guanyu Zhou Williams Logan Sargeant Haas Robert Shwartzman

