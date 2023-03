Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso alcançou uma marca de muita expressão no GP da Arábia Saudita: o espanhol conquistou seu 100º pódio na Fórmula 1 - o segundo consecutivo nesta temporada. Além dele, apenas outros cinco pilotos conseguiram esse feito na história da categoria.

A primeira vez que o bicampeão mundial ostentou uma presença no lugar mais desejado da categoria foi há 20 anos, no GP da Malásia de 2003. Na ocasião, Alonso chegava a sua terceira temporada na F1 e pilotava pela Renault. O espanhol conquistou o terceiro lugar na prova, na qual ele largou na pole e teve Kimi Raikkonen como vencedor e Rubinho Barrichello em segundo.

Fernando Alonso and Flavio Briatore celebrate Photo by: Renault F1

Além do atual piloto da Aston Martin, apenas outro cinco nomes aparecem no seleto grupo com 100 ou mais pódios na carreira. São eles: Kimi Raikkonen, Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

O finlandês Raikkonen conquistou seu centésimo pódio em Monza, 2008, quando chegou em segundo lugar na corrida. Prost, alcançou a marca no GP da França de 1993 sendo o grande vencedor do domingo. Já o alemão Sebastian Vettel chegou ao pódio 100 em 2018, na sua vitória na Austrália. Schumacher entrou para o grupo com o triunfo no Brasil em 2002 e por fim, Lewis Hamilton conquistou o 100º pódio em Suzuka na temporada 2016.

Entre os citados, apenas Hamilton e Alonso fazem parte do grid atual, uma vez que Vettel anunciou sua aposentadoria e deixou a categoria no fim do ano passado. E é o heptacampeão mundial com a Mercedes o dono do maior número de presenças no pódio, com 191 aparições. Entre os brasileiros, Rubinho Barrichello é quem mais vezes esteve entre os três primeiros colocados: 68 vezes.

PILOTO PÓDIOS VITÓRIAS % de pódios que são vitórias Lewis Hamilton 191 103 54% Michael Schumacher 155 91 59% Sebastian Vettel 122 53 43% Alain Prost 106 51 48% Kimi Raikkonen 103 21 20% Fernando Alonso 100 32 32% Rubinho Barrichello 68 11 16%

O primeiro pódio do brasileiro aconteceu no GP do Pacífico, em 1994 com Rubinho terminando a corrida em terceiro lugar. Já o último, em 2009, foi a vitória em Monza.

