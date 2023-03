FIA lança edital de fornecimento de pneus da F1 para 2025 e além

Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo lançou oficialmente nesta semana o edital para potenciais fornecedores de pneus da Fórmula 1, em um acordo que seria válido a partir da temporada 2025, podendo durar quatro temporadas.

A Pirelli é a única fornecedora de pneus desde 2011. Esse período veio após uma fase com a Bridgestone e uma guerra de pneus com a Michelin ao longo dos anos 2000.

Enquanto a expectativa é de que a montadora italiana se inscreva e consiga a manutenção da exclusividade, a abertura do edital faz parte do processo. Quem vencer ganha também o direito de fornecer os pneus das Fórmulas 2 e 3.

O acordo desse edital será válido a partir da temporada 2025, durando pelo menos três temporadas, com a opção de renovação para 2028.

O design e o comportamento do pneu deve se manter o mesmo em relação ao modelo atual de 23 polegadas, introduzido no ano passado. Assim como as características básicas, o tamanho não mudará, para que o esporte seja relevante para a produção de carros de rua.

"Esses objetivos foram acordados em consulta com os detentores dos direitos comerciais e as equipes, sendo projetados para garantir uma gama grande de opções, minimizando superaquecimento e tendo baixa degradação", diz a FIA.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Porém, o edital traz um foco maior em sustentabilidade, casando com o objetivo da F1 em neutralizar suas emissões de carbono até 2030.

"A fornecedora também deverá fornecer uma análise do impacto ambiental dos pneus usados na F1, e o projeto vencedor deverá demonstrar práticas e inovações ao considerar o ciclo de vida dos pneus".

Vale notar também que os novos pneus serão equipados com identificação eletrônica para melhorar a eficiência dos procedimentos de escrutínio. Os detalhes técnicos referentes às Fórmulas 2 e 3 serão divulgados na próxima quinzena.

