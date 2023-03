Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso admitiu que a Aston Martin sentiu falta do feedback de Lance Stroll sobre o novo AMR23 durante a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

Stroll teve que perder o teste do Bahrein da semana passada devido a uma lesão no punho, deixando Alonso e o estreante Felipe Drugovich para realizar o trabalho inicial de desenvolvimento do novo carro. O bicampeão admite que não tem referência suficiente para analisar adequadamente o comportamento do AMR23 e compará-lo com seu antecessor.

Enquanto o espanhol pilotou o AMR22 do ano passado no teste de Abu Dhabi em novembro e no recente desenvolvimento de pneus Pirelli para 2024, Stroll teve uma temporada completa de experiência com o carro. Ele teria, assim, dado uma continuidade valiosa em termos de comparações com o novo modelo.

“Estamos aprendendo muito sobre o carro, acho que este [modelo] é muito diferente do ano passado”, disse Alonso no final do teste do Bahrein. “Estamos mudando muitas coisas.

“Infelizmente não temos Lance, isso seria um benefício para nós. Sentimos falta dele aqui porque algumas das mudanças que estamos fazendo no carro, não sabemos se é este carro ou é apenas uma coisa que para mim parece diferente. Portanto, não é o ideal, mas espero que ele possa nos dar algum feedback em breve e que possamos fazer algum progresso.”

Felipe Drugovich, Aston Martin F1 Team, walks back to the garage after his car stopped on track at the Bahrain test Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Expandindo as áreas em que a equipe precisa do feedback de Stroll, ele disse: “Dói muito. Acho que sentimos falta dele porque alguns dos meus comentários ou meus sentimentos com o carro, nunca sabemos se sou apenas eu em uma nova equipe e um carro novo ou se é apenas uma coisa da Aston Martin que Lance identificaria.

“Então, sensação do pedal do freio, direção hidráulica... todas essas coisas não sei se isso é um legado da equipe ou apenas uma novidade neste carro. Então, sim, não podemos fazer isso sem ele, então espero que ele possa voltar em breve.”

Curiosamente, Alonso sugeriu que o AMR23 mudou tanto que as informações de configuração do carro de 2022 agora são “inúteis”, pois o carro requer uma janela operacional diferente.

“Acho que até agora o carro estava respondendo bem às mudanças de acerto”, disse ele. “Estava fazendo o que esperávamos. A única coisa é que o acerto básico do ano passado é praticamente inútil, porque operamos em uma janela muito diferente com este carro."

“Isso é muito desafiador agora para os engenheiros, mas eles foram muito corajosos, muito criativos com ideias diferentes nos últimos dias, e encontramos novas maneiras de afinar o carro. Temos pessoas muito talentosas na equipe, então confio neles e vamos ficar cada vez mais produtivos.”

