A vitória brilhante de Max Verstappen no GP de São Paulo tem uma importância maior do que aparenta para o holandês. Não somente ela vem para quebrar uma sequência de quatro meses e 10 GPs sem triunfos, como também abre caminho para a conquista do tetracampeonato de Fórmula 1 de forma antecipada, algo que parecia inimaginável após as corridas anteriores.

Com a vitória deste domingo contra o sexto lugar de Lando Norris (que ainda pode perder mais pontos, já que está sob investigação pelo erro na largada abortada), a diferença subiu para um total de 62 pontos.

Com três corridas restantes na temporada 2024 (Las Vegas, Catar e Abu Dhabi), há ainda 86 pontos em jogo no campeonato. Após a terceira etapa americana do ano, esse total cai para 60 (34 em Losail e 26 em Abu Dhabi). Por isso, Verstappen passa a depender basicamente de si próprio. Desde que o holandês termine à frente de Norris em Las Vegas, ele conquistará o tetracampeonato.

Na verdade, ele ainda pode ceder dois pontos para Norris e, mesmo assim, conquistar o tetra. Basta ele encerrar a etapa de Las Vegas com 60 a mais que o piloto da McLaren, já que, em um potencial empate, ele não teria como vencer o holandês no critério de desempate, que é número de vitórias na temporada.

