O Motorsport.com apurou que a Alpine está considerando substituir Jack Doohan por Franco Colapinto já na próxima etapa da Fórmula 1, em Ímola. O australiano começou o ano já com muita pressão sobre seus ombros e, desde o início, não conseguiu entregar nenhum resultado expressivo. Inclusive, ele é um dos pilotos que ainda não marcou nenhum ponto em 2025.

A série de resultados decepcionantes e incidentes de Doohan levou a diretoria da Alpine a considerar seriamente se deve fazer uma mudança imediata de piloto, em vez de dar mais tempo ao novato australiano para se firmar na equipe.

Doohan tem enfrentado uma temporada de estreia frustrante até aqui, mostrando lampejos de velocidade em voltas rápidas — o que indica que ele poderia manter seu lugar — como ao superar Pierre Gasly na classificação do GP de Miami no último fim de semana.

No entanto, para resumir sua temporada até agora, Doohan se envolveu em um incidente na Curva 1 com Liam Lawson, da RB, que encerrou sua corrida imediatamente. Nenhum dos dois foi totalmente culpado, e o episódio foi considerado um incidente de corrida, mas se somou à crescente lista de contratempos — incluindo um grande acidente nos treinos em Suzuka — que prejudicou a campanha do piloto, assim como a da Alpine.

A Alpine mostrou que tem um carro com potencial para 2025, evidenciado pelo excelente sétimo lugar de Gasly no GP do Bahrein. Porém, além de um ponto conquistado por Gasly na corrida sprint em Miami — após três penalizações a rivais — essa foi a única vez que a equipe pontuou neste ano.

Enquanto isso, uma acirrada disputa no pelotão intermediário viu a Williams liderar em quinto lugar, seguida pela Haas. A Alpine está em um decepcionante nono lugar no campeonato, à frente apenas da Sauber, o que pode forçar a equipe de Enstone a reconsiderar suas opções.

Desde que Franco Colapinto, então reserva da Williams em 2024, foi contratado pela Alpine na pré-temporada, rumores sobre a permanência de Doohan na equipe passaram a circular — informações que a própria Alpine admitiu ter contribuído para gerar.

Essa pressão vinda da Argentina aumentou nas últimas semanas, especialmente após o CEO da gigante energética argentina YPF, Horacio Marin, ser flagrado dizendo que Colapinto estaria "no carro em Ímola" após uma entrevista para TV. Depois, ele esclareceu que se tratava apenas de um desejo pessoal.

Falando antes do GP de Miami, o chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes, comentou: "Acho que foi um patrocinador da Argentina, fora das câmeras, dando sua opinião sobre o Franco, dizendo quando ele estaria no carro".

"Tenho certeza de que há muitas pessoas na Argentina que gostariam de vê-lo correndo neste domingo. Mas temos sido bastante claros como equipe que isso é apenas ruído. Jack precisa continuar fazendo um bom trabalho. Mas é natural que sempre existam especulações".

Mas ao ser pressionado por uma resposta clara sobre se Doohan continuará no carro em duas semanas, em Ímola, Oakes disse que Doohan era o piloto da equipe "por enquanto", deixando margem para interpretações, antes de acrescentar que a equipe está "sempre avaliando" sua dupla.

"Sim, por enquanto, Jack é nosso piloto junto com Pierre", afirmou. "Fomos bem claros quanto a isso. Estamos sempre avaliando, mas — sim — hoje, esse é o cenário".

Logisticamente, tomar uma decisão antes de Ímola faz sentido, já que o GP da Emilia-Romagna, em 18 de maio, é a primeira corrida de uma sequência tripla que inclui Mônaco e Barcelona. Mas, o Motorsport.com apurou que o timing não é fator determinante na decisão da Alpine.

De qualquer forma, Colapinto está bem preparado para assumir a vaga a curto prazo, como parte de suas funções de reserva, com uma combinação de trabalho em simulador e testes privados. Vale lembrar que o argentino estreou na F1 no ano passado, durante uma sequência entre Zandvoort e Monza.

Colapinto teve impacto imediato em sua participação de nove corridas substituindo Logan Sargeant pela Williams, marcando pontos em Baku e Austin, o que atraiu interesse momentâneo da Red Bull. No entanto, a inexperiência do argentino também se manifestou em acidentes violentos em Las Vegas e no Brasil, o que esfriou o interesse da Red Bull antes de a Alpine agir rapidamente na pré-temporada e contratá-lo como reserva.

O conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, que comanda a equipe junto com Oakes, estaria inclinado a dar uma chance a Colapinto o quanto antes. O argentino também conta com amplo apoio em seu país natal, com o patrocínio da Mercado Libre, que o acompanhou da Williams para a Alpine.

