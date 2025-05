Com sua vitória no GP de Miami de 2025, Oscar Piastri já venceu sua quarta corrida nesta temporada de Fórmula 1 e, mais uma vez, deixou para trás seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris. O australiano é bastante autocrítico quando se trata da própria performance na segunda metade da corrida.

"Talvez a segunda metade da corrida não tenha sido a mais forte da minha vida", diz ele, olhando para trás, "mas acho que construir a liderança e ser rápido nos momentos certos era o que eu precisava".

Piastri, que começou a corrida em quarto lugar no grid, mostrou logo no início que era capaz de estabelecer o ritmo na frente, o que significa que ele só precisou administrar sua vantagem no final. Depois de duelos emocionantes nas primeiras voltas, ele tomou a liderança de Max Verstappen na 14ª volta.

"Acho que o primeiro stint foi muito, muito forte", analisou. "Depois, no stint com os pneus duros, tive alguns problemas. Por isso, foi bom ter conseguido abrir vantagem na largada".

Perto do final, ele voltou a ter a corrida sob melhor controle. "Mas definitivamente há coisas em que preciso trabalhar. Estou muito feliz com a vitória e os pontos, mas é preciso continuar aprendendo", disse o vencedor de Miami, que ficou particularmente frustrado com seu desempenho na classificação.

"Acho que o fim de semana não foi o meu melhor, e muito disso se deveu ao sábado. A corrida de hoje foi bastante sólida, mas ontem eu estava bastante frustrado com meu desempenho. No final, ganhei, mas as chances de ganhar muitas corridas quando você se classifica em quarto lugar são muito pequenas".

"Fiz muitas coisas certas hoje, mas definitivamente houve um pouco de sorte envolvida - e um carro muito rápido. Não quero contar com isso todo domingo", concluiu.

