F1: Sainz revela frustração com Williams após corrida caótica em Miami

Carlos Sainz perdeu uma grande oportunidade no GP de Miami de Fórmula 1. A Williams estava bem, mas uma série de circunstâncias (entre erros da equipe, contatos na corrida e manobras de Alex Albon) o levaram a terminar apenas em nono lugar e com muita amargura, com o companheiro de equipe terminando em quinto.

Largando com pneus usados devido a erros operacionais da equipe que o forçaram a usar pneus novos na classificação, Sainz danificou seu FW47 em uma colisão com seu companheiro de equipe algumas dezenas de metros após a largada.

Com o carro danificado e pneus usados (contra os pneus novos dos outros), Sainz conseguiu lidar bem com a situação nas primeiras voltas.

"Em primeiro lugar, devido a alguns erros operacionais durante o fim de semana, fomos forçados a começar a corrida com um pneu usado da classificação, enquanto todos ao meu redor estavam com um novo. Então, eu sabia que isso nos colocaria em apuros, com alguns décimos por volta no primeiro stint".

Depois de passar por Albon, os pneus de Sainz começaram a se desgastar mais. A equipe Williams, de acordo com Carlos, congelaria as posições na pista. Albon, no entanto, ultrapassou Sainz apesar da ordem da equipe.

"Pneus novos contra os meus usados e, é claro, a partir daí eu tentei de tudo para manter o ritmo na primeira volta. Sofri um dano na largada com Alex, depois ele cometeu um erro e eu consegui ultrapassá-lo".

"Depois que o ultrapassei, a equipe nos disse que iríamos congelar posições, então não sei se ele entendeu a mensagem ou não, mas ele basicamente me passou".

"A partir daí, no primeiro stint, tentei de tudo para manter contato com aquele grupo, ficando atrás de Charles [Leclerc] com um pneu usado e um carro danificado".

"Voltei para os boxes, acho que fui o primeiro daquele grupo, o Virtual Safety Car saiu, então foi uma parada livre para todos eles, ou uma espécie de parada curta para todos eles em comparação comigo, o que significa que obviamente fui pressionado por eles depois do VSC".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz conseguiu segurar as Ferraris durante quase toda a corrida, mas os danos sofridos no contato com Albon fizeram com que seu monoposto perdesse downforce e, portanto, desempenho. Assim, os carros da Scuderia conseguiram ultrapassá-lo e terminar com alguns décimos de vantagem.

"Tive algumas boas disputas com as Ferraris, mas os danos no carro me impediram de ficar perto do primeiro setor com todo o downforce, e não consegui levá-las a melhor nas disputas. Com os pneus duros, o ritmo era decente, considerando os danos e o quão cedo entrei nos boxes, mas havia muita coisa acontecendo".

"Acho que em Miami estávamos em uma batalha com a Mercedes e a Ferrari, o que é muito animador. Acredito firmemente que, com pneus novos e sem danos ao carro, eu poderia estar lutando pelo quinto lugar, mesmo pensando na minha posição de largada".

"Portanto, é decepcionante que não tenhamos maximizado nosso ritmo neste fim de semana. Mas houve muitos erros do ponto de vista das operações, como eu disse. Vamos voltar para casa e ver como podemos melhorar, porque da próxima vez que tivermos um carro competitivo, quero ser o piloto que pode maximizar o potencial".

O que deixou Sainz otimista em relação às próximas corridas foi o equilíbrio de seu monoposto. Até agora, somente nos testes do Bahrein ele havia sentido um equilíbrio tão bom no FW47.

"Com certeza, neste fim de semana, o equilíbrio estava na janela perfeita. É a primeira vez, desde os testes do Bahrein, que sinto o carro tão bem. Quando estamos competitivos, não estamos muito atrás das equipes de ponta. Nas pistas que se adaptam às características do nosso monoposto, podemos lutar pelas posições mais importantes. Em outras, tenho certeza de que não estaremos".

O ex-piloto da Ferrari também comentou sobre sua manobra na última volta, quando tentou ultrapassar Lewis Hamilton nas últimas centenas de metros antes do final. Em sua opinião, o contato foi provocado pelo fechamento de Hamilton, que ele considera ilegal, por sinal.

"Lewis fez o melhor que pôde para defender a posição. Eu tive a chance de ultrapassá-lo na última curva, mas ele se moveu assim que me viu iniciar a manobra. Isso gerou o contato e acho que é algo que vemos com frequência. Mas se seguirmos exatamente as regras escritas, Lewis não poderia ter se movido tanto quanto fez. Mas é assim que as coisas funcionam na última volta".

Piastri REINA e vence em Miami! Ferrari FIASCO, Norris mostra DEDO DO MEIO a Max, BORTOLETO ABANDONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!