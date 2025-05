Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonizaram discussões acaloradas com seus engenheiros durante o GP de Miami. Nos estágios finais da corrida, os pilotos estavam 'presos' em P7 e P8, respectivamente, e tentavam superar Andrea Kimi Antonelli. Foi nesse momento que a ordem de equipe entrou em ação e a Ferrari se tornou alvo de críticas por parte de seus pilotos na Fórmula 1.

Acontece que o heptacampeão acreditava que tinha ritmo o suficiente para atacar o italiano, mas ele estava sendo 'segurado' por Leclerc e seus pneus estavam esquentando rapidamente, então a equipe pediu para trocarem as posições. Sem conseguir o resultado prometido, foi a vez de Charles reclamar e dizer que estava mais rápido, mas que seus compostos estavam 'fritando' atrás de Hamilton.

A situação ficou complicada para a equipe de Maranello, que acabou dando a ordem para trocarem mais uma vez. Porém, no fim da etapa, nenhum dos dois carros vermelho conseguiram superar a Mercedes. Mas, para Leclerc, "não há ressentimentos" com seu companheiro de equipe.

O monegasco afirmou que não sabia das reclamações de Hamilton e que não tinha problemas com seu companheiro de equipe, mas disse que a própria Ferrari precisa melhorar em tais situações.

"Eu sabia que Lewis estava com pneus médios, então ele teria um pouco mais de dificuldade para chegar ao final do que eu, por isso tivemos que cuidar dos pneus, mas também entendo que ele queria tentar fazer algo diferente, por isso agradeço", disse Leclerc.

"Eu teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dele, tentando ser um pouco mais agressivo com os pneus médios, então não há ressentimentos com Lewis, de forma alguma".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Precisamos melhorar, isso é certo. O dia de hoje não foi ideal e estava longe de maximizar nosso potencial, mas temos que nos reagrupar como equipe e ser melhores".

"Acho que talvez devêssemos ter discutido um pouco mais antes de fazer a troca porque, obviamente, você está tentando ir até o fim com esses pneus, então estou tentando fazer um bom trabalho com meus pneus e tudo é complicado, e eu não esperava que Carlos [Sainz] estivesse tão perto".

"Tudo isso tornou a situação um pouco mais complicada, mas, mais uma vez, acho que há muito para analisarmos. Como eu disse, precisamos dar um passo à frente e precisamos ser robustos o suficiente para que, sempre que nos encontrarmos nessas situações, possamos nos sair melhor".

"Acho que estaremos bem alinhados com o fato de que hoje não foi o domingo que queríamos e, embora o ritmo não esteja lá, não acho que tenha havido milagres. Se tudo tivesse corrido perfeitamente, talvez tivéssemos terminado na frente de Kimi, mas foi só isso".

O próprio Leclerc deu algumas mensagens de rádio sobre o fato de ter 'fritado' os pneus no ar sujo de Hamilton, mas admitiu que a disputa entre os dois pelas posições de menor destaque também teve um papel importante.

"Já existe a frustração de que eu estava lutando pelo P8 naquele momento e não estava conseguindo ganhar nada", acrescentou.

"Eu estava realmente lutando com o carro, então havia a frustração disso e, depois, todo o resto, tudo se soma. O rádio nem sempre é a imagem real".

"Obviamente, eu estava me concentrando na minha corrida, nos meus pneus, estava tentando mantê-los, porque já na primeira volta lutei com Carlos com os pneus novos e não era isso que eu queria, então tive que cuidar dos meus pneus e foi isso".

